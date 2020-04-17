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-6.8%！陸第1季GDP 首現有史以來負增長

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
大陸國家統計局今（17）日發布，首季國內生產總值（GDP總量）為人民幣20兆6504億元，下降6.8%。是大陸有季度GDP記錄以來的首次負增長。取自中國網
大陸國家統計局今（17）日發布，首季國內生產總值（GDP總量）為人民幣20兆6504億元，下降6.8%。是大陸有季度GDP記錄以來的首次負增長。取自中國網

大陸國家統計局今（17）日發布，首季國內生產總值（GDP總量）為人民幣20兆6504億元，下降6.8%。是大陸有季度GDP記錄以來的首次負增長。

從第1季GDP統計數據顯示，中國經濟正面臨內需下滑加外需下滑的雙重壓力，經濟的「三駕馬車」——消費、投資、出口全部失速。

其中，1-3月全國固定資產投資人民幣8兆4145億 大降16.1%，降幅比1—2月份大減8.4個百分點。其中，民間固定資產投資人民幣4兆7804億元，下降18.8%，降幅收窄7.6個百分點。

消費品零售總額為人民幣2兆6450億，大減15.8%，降幅比1—2月份減少4.7個百分點。其中，除汽車以外的消費品零售額人民幣2兆3841億元，下降15.6%。

第1季規模以上工業增加值下降8.4%。其中，3月工業增加值下降1.1%，降幅比1—2月份收窄12.4個百分點。

值得關注的是，第1季人均可支配收入人民幣8561元 比上年同期實際下降3.9%。

另外，房市也拉警報，1—3月全國房地產開發投資為人民幣2兆1963億，下降7.7%，降幅比1—2月份收窄8.6個百分點。其中，住宅投資人民幣1兆6015億元，下降7.2%，降幅收窄8.8個百分點。

同時，3月份城鎮調查失業率5.9%，比上月下降0.2個百分點。31個大城市城鎮調查失業率為5.7%，與上月持平。

疫情影響，大陸第1季經濟負增長，結果並不令人意外，但官方表示，疫情對經濟是短期衝擊，但第2季或下半年會出現V型還是U型反彈？恐怕更不樂觀。

大陸國務院發展研究中心前副主任王一鳴表示，今年經濟仍具有很大的不確定性。「國內疫情是第一波衝擊，現在海外疫情就是第二波衝擊，對中國經濟影響程度可能要超過第一波衝擊」，他指出，包括外貿延遲交貨、撤單，以及供應鏈的中斷等，這些影響才剛剛顯現。

王一鳴表示，原來估計第2季經濟能夠回升，現在由於這種不確定性，可能很難像原來預期的那樣強勁回升。他認為，中國經濟今年全年走勢大概率是不對稱的U型，U型底部要比原來預期的持續時間要長。

當然，

2019年的中國經濟可謂命運多舛，第1季GDP增長率6.4%表現平平，第2季增長率則跌到了6.2%，創下自1992年有季度GDP記錄以來的新低。然而新低之後還有新低，第3季和第4季的增長率，接連停留在6.0%的歷史新低位，這也讓中國2019年GDP增長率僅為6.1%，同樣創下了1990年以來的新低。

進入2020，中美貿易戰短暫降溫，大家對中國經濟再一次開始期盼。不料，新冠肺炎疫情如同黑天鵝事件，讓世界經濟的火車頭——中國經濟再一次失速，也讓世界經濟陷入泥沼之中。

針對全年的經濟預測，第一財經向20位首席經濟學家對此進行了預測，預測均值由2019年底的5.96%大幅下調至2.87%，持悲觀態度的大有人在。

大陸國務院發展研究中心前副主任劉世錦預計，疫情對經濟的第二波衝擊，使得2020年增長背景出現很大改變。第1季不僅為負數，還低至-6.8%，第2季雖恢復一定幅度正增長，但考慮到第二波衝擊影響，全年能夠實現3%左右的增長，就是一個很大勝利。

人民幣 疫情

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