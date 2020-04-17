港媒：一旦「武統」，解放軍將「橫掃千軍如卷席」

香港中評社今（17）日發文指出，大陸一旦啟動「武統」，解放軍一定是以「橫掃千軍如卷席」的氣勢，一舉完成祖國統一大業，「打不打看台灣；怎麼打看大陸；打多久看外部干預程度」。

這篇題為「武統聲中蘊含大陸善意」的文章指出，如今的武統聲浪，對台獨的威懾力似乎大不如前，儘管大陸機艦繞台頻頻、大陸軍人喊出丟掉幻想，準備鬥爭的口號，對於部分不明事理的台灣網民而言，仍然意味這是大陸光說不練，嚇唬嚇唬的。

文章分析，在波濤洶湧的武統聲浪中，解放軍之所以至今沒有啟動武統的原因之一，而並非是台灣網民所想的，台灣有美國、海峽天塹保護，大陸軍力不如美國，承受不起戰爭後果等等。而是寄予以下因素：

一、從武統對象看，大陸始終堅持中國人不打中國人；二、從武統條件看，大陸決定對台實施武統，並非根據軍事條件有沒有超越外部干預勢力來決策的。

文章稱，武力解決台灣問題，對於大陸而言，若不顧及台灣民眾的生命安全，只需射程達300公里的PHL03型遠程火箭炮即可覆蓋台灣，哪裡還有台獨分子等待美國援軍的機會？若說武統可能帶來的國際制裁，大陸最艱苦的六十年代都挺過來了，何況現在已是世界第二的經濟體，從經濟角度看，至少目前國際社會與中國大陸的合作需求，遠大於封鎖。

文末強調，大陸對於解決台灣問題，和平統一始終是首選，哪怕到了萬不得已非要啟動武統不可時，大陸還是會盡最大努力爭取以和平手段來解決，原因決非顧忌外部勢力的干預，而是絕不願見同胞相殘的血腥場面。因此，《反分裂國家法》也把武統條件講得非常明確，但一旦啟動，則解放軍一定是以「橫掃千軍如卷席」的氣勢，一舉完成祖國統一大業。可以說，「打不打看台灣；怎麼打看大陸；打多久看外部干預程度」。

陸委會發言人邱垂正16日在例行記者會上表示，最近確實有關注到陸方媒體使用較激進的文字。對此，政府不歡迎也不希望特定激進人士跟媒體鼓動非和平及武統的言論，此舉無助於雙方良性互動。

邱垂正指出，總統蔡英文選後一再強調，面對中共的文攻武嚇，政府保持不挑釁、不冒進的態度。政府維持台海和平穩定的立場一貫堅定，「我們希望北京當局可以理解，民主的台灣民選的政府，不會屈服於威脅和恫嚇」。