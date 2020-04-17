京滬高鐵年報 去年淨賺119.4億

「中國高鐵第一股」京滬高鐵15日晚間發布上市首份年報，去年營收人民幣329.4億元，年增5.7%；淨利119.4億元，年增16.5%，日賺約人民幣3260萬元（約新台幣1.4億元）。

中新經緯報導，年報顯示，2019年京滬高速鐵路全線運送旅客2.15億人次，占大陸全國鐵路旅客發送量6.0%；客運周轉量完成956.1億人公里，占大陸鐵路客運周轉量6.58%。

京滬高鐵於今年1月16日登陸上交所。春運原本是高鐵公司一年中客運量最大、營收最多的時期，但上市之初，京滬高鐵就遭遇新冠肺炎疫情。

京滬高鐵稱，公司積極回應並執行官方對新冠疫情防控的規定和要求，預計此次新冠疫情及防控措施，將對公司今年的生產和經營造成一定的暫時性影響，影響程度取決於疫情防控的進展情況、持續時間以及各地防控政策的實施情況。

頂著最賺錢的鐵路光環，京滬高鐵在2016年、2017年、2018年營業收入分別為人民幣262.57億、295.55億、311.58億；淨利分別為79.03億、90.53億、102.48億。

從資產負債表來看，截至報告期末，京滬高鐵貨幣現金有人民幣92.7億元，應收帳款12億元，占總資產的比例0.68%，公司現金流較好，流動資產共計人民幣108.1億元。