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特斯拉首家 天貓旗艦店開張
全球電動車大廠特斯拉（Tesla）16日宣布正式入駐天貓平台，上線全球第一家Tesla特斯拉官方旗艦店，也是首次在大陸第三方平台開設官方旗艦店，主要為特斯拉在售車型的訂製化專屬配件。
新浪財經網報導，目前，特斯拉在大陸業務涵蓋製造、銷售、售後等完整服務，開設天貓旗艦店後也將成為其與客戶互動的窗口之一。
特斯拉天貓旗艦店，主要為特斯拉在售車型的訂製化專屬配件，如高級內飾套件、性能腳踏板、道路救援安全套件，以及手機快速充電連接板等商品，同時，旗艦店可預約試駕。
據了解，通過入駐天貓，特斯拉將線上模式拓展至第三方平台，形成售後服務、用車服務、專屬配件的線上服務閉環，特斯拉表示，這樣可以更能滿足大陸新生代互聯網用戶的需求。
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