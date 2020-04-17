國泰航空 3月載客量銳減九成

香港國泰航空16日公布國泰航空與國泰港龍航空3月合共載客31.1萬人次，較去年同期下跌90%。

星島網報導，國泰航空與國泰港龍航空3月合併結算的客、貨運量顯示，3月的收入乘客千米數也年減84.3%。乘客運載率下跌34.6個百分點至49.3%，以可用座位千米數計算的運力則下跌73.2%。

數據顯示，3月的載客量與貨物以及郵件運載量，較去年同期急劇下跌。跌幅趨勢反映國泰航空於3月削減運力，以應對在全球新冠肺炎疫情大流行之下，香港及多個市場實施更嚴謹的旅遊限制以及檢疫措施。

兩家航空公司3月運載的貨物及郵件合共11.92萬公噸，較去年同期下跌35.6%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，與去年同期相比，國泰航空3月的載客量下跌九成，首季減少52％。國泰航空因應需求靈活調整運力，惟3月的運載率仍下跌至49.3％。月內各類型的客運量均大幅下跌。

他指出，3月第3周入境客運量的跌幅稍微緩和，國泰航空於該星期恢復13班航班，以協助身處英國和美國的香港市民和學生回港。

林紹波說，疫情大流行帶來的經濟影響持續加劇，不能預計消費者需求何時恢復，乘客預訂機位的情況未見起色，4月預期日均載客量會少於1,000人，相比以往每天載運10萬名乘客。

他說，在4月和5月，只會營運少數基本的客運航班，相當於正常運力的3%，將採取一切可行措施，在未來數月削減開支和保留現金。