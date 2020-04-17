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舟山3工程 為浙江自貿區招人才

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

自2017年4月1日掛牌成立以來，位於舟山市的浙江自貿區已迎來三周歲生日。舟山市從「不產一滴油」的偏遠海島到中國參與國際油氣競爭的代表，浙江自貿區正以後起之勢，聚集萬億級油氣產業集群，融入全球朋友圈。

中新社報導，浙江自貿區管理委員會副主任夏文忠表示，目前浙江自貿區已經形成了116項具較高含金量、特色鮮明的制度創新成果。而作為浙江自貿區建設最為需要、最為緊缺的戰略資源，人才也面臨著跨越化階段的問題。

舟山市委組織部人才處處長金曄表示，這種跨越化的特點給人才工作帶來了很大挑戰。金曄以專業化行政管理人才為例，該類人才既有專業屬性、又有管理特點，有些人才放在中國來看也非常稀缺，完全靠傳統的公務員體制吸引不了、招不進來，完全靠市場化用人機制又不是十分穩定，急需探索新的人才引育留用機制。

為能吸引人才，舟山市創新實施自貿人才培養「自貿通才、特支計畫、千島工匠」等培育三大工程。

以在浙江首創實施「自貿通才」工程為例，該工程新培養懂專業、會管理、善實操的「自貿通才」78名，3年累計200多名，在海事服務、船用燃料油供應等領域形成了一批中國領先的專業管理人才隊伍。 金曄表示，突出自貿區人才工作的海洋特色也是人才招引中的舟山特色。世界油商大會、國際海島旅遊大會、世界舟山人大會……近年來，舟山依託海洋特色大型活動引才，成功引進中科院院士張東輝等10多名高端領軍人才，依託引進的7個世界500強投資項目，集聚一批綠色石化、海洋旅遊、貿易金融等方面專業人才。

同時，舟山市創新舉辦自貿區國際青年學者論壇、全球海洋經濟創業大賽等，針對性邀請到海內外高層次人才500多名，吸引人才創業項目1000餘個，達成合作落戶40餘個。

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