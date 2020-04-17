振興經濟 陸逾40城市發消費券

大陸多個城市發放消費券，以振興疫情過後的經濟。據不完全統計，目前已有40多個城市陸續發佈了消費券政策，總額超過56億元，其中餐飲、旅遊和零售行業是投放重點領域。

新華社報導，南京於3月17日開始發放消費券。當周周末（3月20日至22日），南京19家重點商貿流通企業數據顯示，16家企業的營業額環比前一周末出現增長，平均漲幅為61.84%。

杭州市則在清明小長假通過消費券帶動消費7億元。杭州市商務局統計，從當地3月27日開始發放消費券，截至3月29日下午4點，不到兩天的時間，已經兌付2983萬元政府補貼，帶動規模達4.53億元的杭州市場消費。

中部城市鄭州4月3日發放了首期5000萬元消費券，截至4月6日13時，已兌付政府補貼1701萬元，帶動消費2.01億元。

光大證券發佈研報稱，相比直接面向居民「分紅」、「撒錢」等方式，消費券能夠更直接地轉化為消費行為。

南京大學長江產業經濟研究院院長劉志彪認為，消費券可以在特定時間內轉化為消費，對於拉動經濟效果明顯，尤其有助於商超、餐飲等日常消費需求恢復性增長。

各類企業也紛紛加入消費券、打折券的發放行列。在南京，電商企業蘇寧發放5億元全民消費券，連鎖超市蘇果推出「億元消費券大放送」，外賣品牌美團聯合多個城市每天發出數萬元美食優惠券。

作為多地消費券的技術支持方，支付寶披露數據稱，大陸全國已有超千萬線下商家受益於消費券，其中9成以上為中小微商家。僅南京地區支持支付寶核銷消費券的餐飲門店接近10萬家，書店超過200多個。

業內人士認為，中國多地發放的消費券大多指向餐飲、旅遊等受到疫情嚴重衝擊的行業以及人群，起到了托底經濟、紓困企業、穩定就業等多重作用。

南京大學長江產業經濟研究院副研究員張月友說，消費券具有期限短、面向非特定人群和不可轉讓等特點，既涉及需求收入彈性大的健身和旅遊服務消費，也包括了產業鏈長的手機商品消費，可以顯示居民不同的消費偏好，在短期內可助力提振消費信心，對促進部分受疫情影響嚴重的線下服務業快速恢復也具有一定作用。

中信證券發佈研報稱，如果未來大陸全國消費券規模達到349億元，或可撬動乘數1.8倍，帶動新增消費629億元。對企業與困難群體紓困有重要意義。