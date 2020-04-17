促有序恢復經濟 福州發1.5億消費券

福州市商務局15日通報，將分期投放總額1.5億元（人民幣，下同）的消費券；其中，通用消費券1.2億元，汽車專項補貼3000萬元。這也是福建省首個在全市範圍內派發消費券的地級市。

中新社報導，屆時福州市民可登錄支付寶領取通用消費券，首輪將投放8000萬元。首輪福州預計發放160萬份消費券，全體在榕人員（包括域外來榕人員）均可申領，先到先得。每個卡包內含總價值50元通用消費券，包含2張滿40立減10元券，1張滿120立減30元券，有效期自投放之日起至5月5日，過期作廢。

消費券使用範圍覆蓋在福州市行政區範圍內的線下全行業實體商家，包括餐飲、商超便利、休閑娛樂等消費場所。消費者在符合卡包使用條件的商家（場所）消費，達到相應使用標準後，即可核銷。每個卡包的3張消費券不能叠加使用，一次支付只能核銷一張，可以與商家優惠叠加使用。

同時，5月1日至6月30日，福州市還將投入3000萬元，聯合車企進行促銷。活動期間，消費者購新車可享補貼。

本次活動是福建省、福州市共建項目，促消費資金主要由福州市籌措，福建省商務廳予以專項資金支持。福建省商務廳相關人士表示，希望以本月「惠聚榕城消費季」活動為起點，促進消費和市場潛力釋放，為經濟有序有力恢復提供動力。

螞蟻金服數字生活戰略合作總經理王東興表示，支付寶希望通過和政府合作的消費券活動，調動商家推出優惠舉措，讓消費者得實惠。隨著中國疫情好轉，消費券成為不少地方政府刺激消費的首選。