南寧加快打造面向東盟國際物流樞紐
廣西南寧市商務局日前表示，南寧市將全力推進中新南寧國際物流園、南寧國際鐵路港等重點項目建設，加快國家物流樞紐建設，構建面向東盟、對接粵港澳大灣區、聯通西南和中南地區的高效便捷物流網。
中新社報導，《南寧市物流網基礎設施建設三年大會戰實施方案（2020—2022年）》近日發佈。未來三年，南寧市將建設物流網項目58個，項目總投資580.96億元（人民幣，下同），三年計劃投資288.53億元。
南寧是中國距離東盟最近的省會城市和一帶一路有機銜接的重要節點城市。南寧入選2019年國家物流樞紐建設名單，被列為陸港型國家物流樞紐。
南寧市商務局表示，南寧市將重點推進中國—東盟國際物流基地和南寧空港物流基地「雙核」建設，加快推進中新南寧國際物流園、南寧國際鐵路港、牛灣港綜合物流園等園區建設，加快推進南寧玉洞鐵路貨運中心、南寧吳圩國際機場貨站二期等機場場站建設。 中新南寧國際物流園是廣西推進中新互聯互通、西部陸海新通道建設三大重點項目之一，總投資約100億元。該園區建成後將與南寧國際鐵路港形成優勢互補，形成中國—東盟多式聯運聯盟發展基地。園區一期項目新中智慧園預計今年8月竣工並投入運營，新中信泰中國智能醫藥物流網絡南寧樞紐項目計劃今年第三季度交付客戶入駐。
在跨境和保稅物流方面，南寧將打造中國（南寧）跨境電子商務綜合試驗區核心園區，加快銀海保稅倉項目建設；發揮南寧綜合保稅區功能，積極培育一批跨境電子商務企業，加快推動南寧國際鐵路港海關監管場所建設，逐步形成面向東盟的跨境電商物流體系。 近年來，南寧發揮區位優勢，立體化綜合交通體系建設凸顯成效，已成為東盟進出口產品的中轉站。
南寧市交通運輸局表示，今年，將常態化運轉南寧—越南、南寧—泰國國際直達道路貨運，力爭在年底前再新開通1條跨國貨運班線。未來三年南寧交通網大會戰項目計劃完成投資約1374億元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言