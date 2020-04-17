南寧加快打造面向東盟國際物流樞紐

自2017年4月1日掛牌成立以來，位於舟山市的浙江自貿區已迎來三周歲生日。舟山市從「不產一滴油」的偏遠海島到中國參與國際油氣競爭的代表，浙江自貿區正以後起之勢，聚集萬億級油氣產業集群，融入全球朋友圈。

2020-04-17 01:53