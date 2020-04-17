5G加持雲游 帶旺廣西新旅遊

近來疫情漸消，春暖花開，加速旅遊行業復工復產，但多地仍管控人潮，未完全復甦，於是依託5G而成的「雲游熱」紛紛在各地呈現。

中新社報導，「桂林好美，市長帶我們多逛逛」！「600多年的城牆，歷史的沉澱」。眾多網友近日觀看「市長帶你雲逛街」的網絡直播活動。

廣西桂林市市長秦春成日前走進該市「東西巷」歷史文化街區，通過網絡直播，帶領網友穿過具有1400多年歷史的古巷，登上逍遙樓，將近處的漓江與遠處的喀斯特群峰盡收眼底，「雲游」桂林。

廣西文化和旅遊廳相關負責人表示，自3月下旬以來，當地已組織「雲游廣西」直播活動30多場，涉及桂林兩江四湖．象山、北海潿洲島鰐魚山、崇左明仕田園等全區40多個景區，2000多萬網友足不出戶，「雲上」欣賞廣西的奇山秀水，感受壯鄉的歷史文化。

被5G技術加持的「雲游」更讓人身臨其境。當日，中國移動廣西公司發佈了「5G+智慧旅遊」應用，開啟智慧旅遊新時代。通過5G網絡直播，實時呈現出漓江陽朔興坪段高清畫面，江上的群峰倒影，遊船行駛過後泛起的碧波清晰可見。無人機高空俯拍的層叠山峰，更讓人體驗到桂林山水的別樣之美。

中國移動廣西公司副總經理黃濤表示，智慧旅遊雲平台運用了5G網絡低時延、大帶寬、廣連接的特性，並與全景高清視頻、AR、VR、無人觀光車、無人機通用能力相結合。 特別是在景區直播應用方面，5G網絡峰值傳輸速度比4G快數十倍，且圖像更為清晰，畫面也更加流暢，結合VR終端能够更好地實現身臨其境的效果。以5G+真4K直播、5G+VR體驗可全量實現重大活動及景區的新旅遊。