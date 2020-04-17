發展滯後 廣東潮州提6大工程

中國大陸廣東省潮州市近日提出6大工程，希望藉此推進當地經濟發展和建設。廣東省境的潮州和汕頭等地發展一直相對滯後。

南方日報日前報導，潮州當局發布「潮州市推進實施『六大工程』建設沿海經濟帶上的特色精品城市行動方案任務表」，「六大工程」包括重大專案建設、傳統產業升級、能源結構優化、城市治理提升、民生補短板、興農惠農等。

具體而言，潮州將全面推動總投資達人民幣1267億元的172個專案和工程建設，涵蓋產業、交通、衛生、教育等，包括智慧衛浴（潮州）產業園、引韓濟饒供水工程、國家東南區域應急救援中心等。

其中，潮州將以智慧衛浴製造基地、三環新型陶瓷背板產業化等項目為帶動，推廣機器手、3D列印、無人車間等智慧化生產模式。

在能源結構優化方面，潮州將加快發展燃氣、冷能產業園、燃氣發電、電力設施等；興農惠農工程則是重點打造現代農業（茶葉產業園）等。

潮州是許多海外華人的故鄉，香港老一輩主要就是潮州人和客家人，退休的香港首富李嘉誠就是潮州人。

潮州位於廣東東北，附近區域還有汕頭和汕尾，宏觀而言同被視為潮州人，其中汕頭早於1980年底就被北京當局批准成為經濟特區，與深圳、珠海和廈門成為中國開放改革的首批沿海經濟特區。

經過數十年的發展，廣東的深圳和珠海等城市已大步向前，但潮州和汕頭等地卻很落後，而且貪腐和走私問題嚴重，早些年更成為毒品製造中心。

根據百度資料，中國早期4個經濟特區，去年深圳的生產總值是人民幣2兆6927億元、廈門是5995億元、珠海3435億元、汕頭2694億元、潮州只有1080億元。

廣東當局近幾年一直希望推動廣東東北地區的經濟發展，藉此消弭當地的走私和毒品等社會問題，汕頭高鐵於2018年底開通後，為當地發展帶來了機會，影響最顯著的是促進旅遊業，以及潮州美食流向大陸各地和香港。