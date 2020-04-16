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疫情當前 昆山慧聚寺今年改採線上為媽祖祝壽
4月15日、農曆3月23日是天上聖母（媽祖）1,060周年聖壽，但今年受疫情影響無法舉行大規模祭祀活動，由大陸台商與台灣民眾集資興建的昆山慧聚天后宮，今年改採線上祝壽，由廟方人員依循古禮代信眾向媽祖祝壽，並祈求媽祖庇佑眾人皆能平安度過這次疫情。
昆山慧聚天后宮因防疫考量無法對外開放，因此特別提供大陸台商及兩岸民眾透過網路向媽祖祝壽。15日當天，由天后宮工作人員依循古禮，向媽祖上香獻禮、獻壽麵，祈願大陸台商事業順利，兩岸人民身體健康，闔家平安，並祈求這波疫情能盡快結束，讓大家的生活與作息都能恢復正常。
昆山台商協會榮譽孫德聰表示，這波疫情讓不少台商感到內外交迫，一方面面臨企業訂單減少，另一方面則因無法回台而想念家人，許多台商紛紛表達希望能到天后宮上香、祈福。
慧聚天后宮因此特別開放網路向媽祖祝壽祈福，讓廣大台商能得到心靈的寄托，並共同向媽祖祈願，保佑兩岸民眾健康、平安。
大陸全國台企聯會長李政宏表示，因疫情關係無法親赴慧聚天后宮向媽祖祝壽，他特別感謝慧聚天後宮代他獻上30份壽麵，也祈請媽祖保佑疫情早日結束，所有台商都能平安度過難關。
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