備戰5G基站晶片 華為和中興擬將供應鏈遷往大陸

大陸下達「新基建」政策指導，作為5G基站中的核心，華為、中興正加快生產5G基站，目前華為海思和中興的5G基站晶片採用的是台積電7nm工藝製程，集微網報導，華為和中興正有意將供應鏈遷往大陸，目前5G基站晶片已經在大陸開始封測，真正批量生產會在第3季。

在大陸中國電信等三大運營商巨額的採購訂單下，華為、中興開始為5G基站更大規模出貨做準備，其中，首先要解決的就是晶片的大規模生產問題。

集微網報導，華為海思和中興計畫將供應鏈遷往大陸，開始釋放訂單給大陸的封測廠商。

業內人士表示，目前華為海思和中興的5G基站晶片已經在大陸開始封測，不過大陸封測廠商的訂單尚處於工程批價階段，在封裝廠封裝完成後，產品直接運回，由華為海思或中興內部自行做測試工作，真正的批量生產要到第3季。

對於封測供應鏈而言，在消費電子、汽車電子等市場均不景氣的情況下，能否獲得更多的華為以及中興的5G基站晶片封測訂單，基本就決定了今年的營業情況。

從華為海思以及中興的角度來看，大陸封測廠商的加入也保證了其在大規模出貨階段不受封測產能制約，更重要的是供應鏈的安全性得到了更多一層的保障。