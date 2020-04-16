陸商務部：沒有也不會出現大規模外資撤離

大陸商務部發言人高峰今（16）日表示，當前全球產業鏈供應鏈格局不是一朝一夕形成的，也不是哪個人、哪個國家能夠隨意改變的。他強調，根據華南美國商會的報告，75%的受訪企業表示無論疫情影響如何，都不會改變在大陸再投資計畫；很多日企也表達進一步對大陸投資的意願。

大陸工業和資訊化部產業政策與法規司司長許科敏指出，截至14日，大陸全國規模以上工業企業平均開工率已達99%，人員復崗率達到94%。當前境外疫情快速擴散蔓延，製造業復工出現一些新情況、新問題，國際國內市場需求不足、企業生產成本上升、資金周轉困難、國際人流物流不暢，造成已復工的企業面臨再次減產停產的風險，產業鏈、供應鏈的穩定受到一定衝擊。

高峰指出，在大陸的外資企業復工率穩步提升。對大陸全國8,700餘家外資重點企業的調查顯示，截至14日，復產率超過70%的企業占72.8%，較上周提高0.9個百分點。

高峰表示，從短期來看，疫情對世界經濟和全球產業鏈產生重大衝擊。當前形勢下，全球應該加強合作，維護包括醫療物資在內的重點產業鏈的安全。在這方面，中國大陸正在並仍將發揮穩定器的作用。從中長期來看，大陸經濟正在從高速增長向高品質發展轉變，新舊動能轉化趨勢不斷強化，韌性和活力好、潛力足、迴旋餘地大，大陸經濟發展基本面的良好態勢不會改變。

高峰表示，大陸政府高度重視防疫物資品質安全。為更有效支援國際社會防控疫情，近期採取一系列加強出口防疫物資品質監管、規範出口秩序的舉措。他強調，中方沒有、也不會限制防疫物資出口。