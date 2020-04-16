快訊

史上首次！新冠肺炎衝擊 桃機17日關閉20登機門

張上淳證實昨接獲WHO來電 曝對方最好奇台灣這件事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸商務部：沒有也不會出現大規模外資撤離

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
圖為大陸商務部。新華社資料照片
圖為大陸商務部。新華社資料照片

大陸商務部發言人高峰今（16）日表示，當前全球產業鏈供應鏈格局不是一朝一夕形成的，也不是哪個人、哪個國家能夠隨意改變的。他強調，根據華南美國商會的報告，75%的受訪企業表示無論疫情影響如何，都不會改變在大陸再投資計畫；很多日企也表達進一步對大陸投資的意願。

大陸工業和資訊化部產業政策與法規司司長許科敏指出，截至14日，大陸全國規模以上工業企業平均開工率已達99%，人員復崗率達到94%。當前境外疫情快速擴散蔓延，製造業復工出現一些新情況、新問題，國際國內市場需求不足、企業生產成本上升、資金周轉困難、國際人流物流不暢，造成已復工的企業面臨再次減產停產的風險，產業鏈、供應鏈的穩定受到一定衝擊。

高峰指出，在大陸的外資企業復工率穩步提升。對大陸全國8,700餘家外資重點企業的調查顯示，截至14日，復產率超過70%的企業占72.8%，較上周提高0.9個百分點。

高峰表示，從短期來看，疫情對世界經濟和全球產業鏈產生重大衝擊。當前形勢下，全球應該加強合作，維護包括醫療物資在內的重點產業鏈的安全。在這方面，中國大陸正在並仍將發揮穩定器的作用。從中長期來看，大陸經濟正在從高速增長向高品質發展轉變，新舊動能轉化趨勢不斷強化，韌性和活力好、潛力足、迴旋餘地大，大陸經濟發展基本面的良好態勢不會改變。

高峰表示，大陸政府高度重視防疫物資品質安全。為更有效支援國際社會防控疫情，近期採取一系列加強出口防疫物資品質監管、規範出口秩序的舉措。他強調，中方沒有、也不會限制防疫物資出口。

疫情 外資

延伸閱讀

桃市收治5分之1確診病患 市府轉贈800萬元防疫慰勞金

台灣防疫有多驚艷？ 醫師神譬喻：公園阿伯組隊拿到NBA總冠軍

募集配送近萬份 台南防疫關懷包備零食靜思語

影／防疫搞創意 花蓮市地標米老鼠戴粉色口罩超吸睛

相關新聞

小米多位投資人退出華米科技 擬「去小米化」

天眼查數據顯示，小米多位投資人退出華米科技，公司註冊資本降幅約45%。華米科技的運營主體安徽華米信息科技有限公司在日前人...

特斯拉入駐天貓平台 設全球首家官方旗艦店

全球電動車大廠特斯拉（Tesla）今（16）日宣布正式入駐天貓平台，上線全球第一家Tesla特斯拉官方旗艦店，也是首次在...

國泰航空3月載客量年減九成 首季減少52％

國泰航空今（16）日公布國泰航空與國泰港龍航空3月合共載客31.1萬人次，較去年同期下跌90%。

中國大陸可能正在進行核試驗 引發美國擔憂

華爾街日報引據美國國務院即將公布的一份新軍控報告顯示，中國大陸可能正在秘密進行低爆炸威力的核試驗，儘管北京方面堅稱嚴格遵...

危機入市 上海土豪瘋搶豪宅

疫情持續，買房趁現在？上海四大富人區、頂級豪宅指標的浦東碧雲社區，13日看屋人潮擠爆，中國基金報報導，人民幣1,700多萬（約新台幣7,300多萬）起跳的豪宅案，一堆土豪戴口罩大排長龍搶豪宅，甚至為了搶一套房打起架來。

誠品香港開第5家店 屯門店28日開幕

誠品在香港將開出第5家分店，位在屯門V city商場的M-18商舖已圍上隔板，並貼有誠品書店字樣，上面顯示「期間限定店即...

人行放錢救市 一波又一波

中國人民銀行昨（15）日啟動定向降準，對部分中小型金融機構定向下調存款準備金率1個百分點，將分兩次實施到位，每次下調0.5個百分點。昨日進行第一波存款準備金率調整，釋放長期資金約人民幣2,000億元（約新台幣8,600億元）。

陸商務部：沒有也不會出現大規模外資撤離

大陸商務部發言人高峰今（16）日表示，當前全球產業鏈供應鏈格局不是一朝一夕形成的，也不是哪個人、哪個國家能夠隨意改變的。...

危機入市！上海、深圳土豪戴口罩搶豪宅 激動大打出手

危機反而是買房好時機？上海四大富人區、頂級豪宅指標的浦東碧雲社區，13日看屋人潮擠爆，中國基金報報導，人民幣1700多萬起跳的豪宅

貴州茅台市值超越工商銀行 再登A股市值榜首

截至今（16）日午盤，貴州茅台最新A股市值為人民幣1.49兆元，超過工商銀行的A股市值1.38兆元(剔除H股市值)，再度...

人民幣兌美元中間價重貶

中國外匯交易中心網站顯示，今（16）日人民幣兌美元中間價報7.0714，貶值312點。中國人民銀行今未進行逆回購操作，因...

3月大陸房地產市場 小幅回暖

在新冠肺炎疫情趨緩之下，3月大陸多地積壓住房需求開始釋放，大中城市房地產市場小幅回暖。

熱門新聞

「丟掉幻想準備打仗」 共軍東部戰區發文強調憂患意識

國台辦旗下官網發文：武統台灣什麼時候開始

女兒偷養「古曼童」每天凌晨燒香供奉 母打開衣櫃嚇傻

「排非」爭議爆公關危機 中國對非洲外交功虧一簣？

武漢解封一周：近380萬人次進出 入城比出城多2.9萬

中共國安部首曝典型案：幹部勾結境外 謀奪軍火顛覆政權

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。