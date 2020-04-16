小米多位投資人退出華米科技 擬「去小米化」

天眼查數據顯示，小米多位投資人退出華米科技，公司註冊資本降幅約45%。華米科技的運營主體安徽華米信息科技有限公司在日前人事異動，小米公司聯合創始人、高級副總裁劉德退出董事行列，新增章曉軍為董事。

金融界網報導，小米投資人之一岳斌、拉薩合業投資管理有限公司以及曹莉平退出股東行列；華米科技CEO黃汪的持股比從約54.89%變更為99.40%，董事陸雲芬的股權比從約0.33%變更為0.60%。

此外，華米科技註冊資本由約人民幣301.8萬元減少至約166.7萬元，減少的註冊資本數額超過人民幣135萬元，降幅比率近45%。

安徽華米信息科技有限公司成立於2013年12月，法定代表人為黃汪，經營範圍包括電子產品開發、生產及銷售；通訊設備開發、銷售；醫療器械開發、銷售；電子元器件開發、銷售；嵌入式計算機軟硬體開發、銷售等。

據美股研究社報導，在華米科技的成長過程中，小米一直扮演著重要的角色，小米手環的熱銷有目共睹，但也埋下隱患。用戶對小米手環的認知更多的是小米這個品牌，而華米科技卻鮮為人知，頗有點為他人做嫁衣的味道。於是，華米科技開始著手「去小米化」， 2016年便推出自有品牌Amazfit。2019年，華米科技在運營上強調了自有品牌的地位，淡化「小米標籤」。

華米科技2019年財報顯示，雖然毛利率偏低的小米品牌產品，依然在公司營收中占據不少比率，但由於自有品牌Amazfit比率的逐漸增加，整體盈利水平也得到提升，華米科技第4季毛利潤達人民幣5.031億元，年增幅達62.8%。