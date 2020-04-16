貴州茅台市值超越工商銀行 再登A股市值榜首
截至今（16）日午盤，貴州茅台最新A股市值為人民幣1.49兆元，超過工商銀行的A股市值1.38兆元(剔除H股市值)，再度登上A股市值榜首。
中新經緯報導，2019年11月21日，貴州茅台A股市值為人民幣1兆5,468億元，超過工商銀行的1兆5,449億元(剔除H股市值)，首次問鼎A股市值榜首。
目前全球食品飲料市值破人民幣兆元的公司僅有3家，分別是貴州茅台、可口可樂和百事。貴州茅台的市值排名第一，比可口可樂的1.44兆市值多近人民幣600億元，比百事的1.32兆市值多1,700多億元。
截至發稿，貴州茅台股價報人民幣1,189.51元，總市值1.49兆元；工商銀行股價報5.11元，總市值1.38兆元(剔除H股市值)。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言