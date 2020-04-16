人民幣兌美元中間價重貶

中國外匯交易中心網站顯示，今（16）日人民幣兌美元中間價報7.0714，貶值312點。中國人民銀行今未進行逆回購操作，因今無逆回購到期，因此為零投放、零回籠。

在岸、離岸人民幣短線走低，截至發稿，在岸人民幣兌美元報7.0766，離岸人民幣兌美元報7.0830。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰表示，雖然大陸央行貨幣政策進一步寬鬆，但仍保留常規貨幣政策空間，利差優勢繼續為人民幣匯率提供支撐；預計在中期，人民幣將重新在7元水準站穩。

瑞銀財富管理投資總監辦公室外匯分析師陳得能表示，由流動性緊繃引發的美元漲勢，可能在一至兩個月後無以為繼，從而支持人民幣及其他亞太貨幣的穩定性。瑞銀估計人民幣匯率在6月底前持穩於7.0關口，年底前升值至6.7。

興業研究首席匯率分析師郭嘉沂認為，美國聯準會採取一系列措施後，主流市場美元流動性顯著緩解；隨著歐美新增病例拐點陸續出現，風險偏好逐漸回升，4月外資將再度流入大陸。預計人民幣盤整後有望走強升值破7，帶來短期購匯窗口期。

中銀證券研報分析認為，目前全球的寬鬆政策整體上是幣政策穩定供給，財政政策刺激需求，在不考慮全球經濟增長前景進一步惡化的前提下，基本面相對較好、財政和貨幣政策工具空間更大、經濟增長率先恢復的人民幣資產具備相對優勢。