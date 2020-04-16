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3月大陸房地產市場 小幅回暖

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
3月大陸70個大中城市中，房價上漲的城市數量為38個。新華社資料照片
3月大陸70個大中城市中，房價上漲的城市數量為38個。新華社資料照片

新冠肺炎疫情趨緩之下，3月大陸多地積壓住房需求開始釋放，大中城市房地產市場小幅回暖。

大陸國家統計局今（16）日發布的數據顯示，3月一、二、三線城市新建商品住宅銷售價格、漲幅比2月均略有擴大。其中，4個一線城市新建商品住宅銷售價格由2月的持平轉為上漲0.2%；31個二線城市新建商品住宅銷售價格比2月上漲0.3%；35個三線城市新建商品住宅銷售價格比2月上漲0.2%。

從房價漲跌城市來看，3月包括西寧、杭州、銀川等城市的新房價格，漲幅相對比2月大，均超過1%。

國家統計局城市司首席統計師孔鵬指出，3月隨著新冠肺炎疫情防控形勢持續向好，生產生活秩序加快恢復，因疫情積壓的住房需求呈現出逐步釋放的勢頭，70個大中城市房地產市場價格出現微漲，但總體較為穩定。

數據顯示，3月中國大陸70個大中城市中，房價上漲的城市數量為38個，相比2月的21個明顯增多，房價持平的城市數量則減少到10個。

據媒體報導，3月在杭州、深圳等城市出現民眾戴口罩排隊買房的情況，房市是否已經復甦？中原地產首席分析師張大偉指出，3月大部分城市房地產市場成交量的確有所恢復，目前市場大約已經恢復到疫情前的40%，且大致呈現從南到北逐漸復甦的態勢。在剛剛過去的4月上半月，各地市場繼續恢復，已經接近去年同期的七成。

不過，張大偉也認為，疫情陰霾並沒有完全散去。3月新房價格比2月上漲的城市數量為38個，仍然明顯低於今年1月(47個)，以及去年第四季(多數月份超過50個城市)。

張大偉稱，市場在降息等預期下，房市有望持續恢復，預計在第2季市場接近恢復到2019年平均水準。

易居智庫研究總監嚴躍進認為，市場流動性寬鬆背景下，加上部分購房者前置了改善需求，因而帶動中高端市場回暖。

疫情 新冠肺炎 房地產

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