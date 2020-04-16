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危機入市！上海、深圳土豪戴口罩搶豪宅 激動大打出手

世界日報 / 中國新聞組╱北京16日電

危機反而是買房好時機？上海四大富人區、頂級豪宅指標的浦東碧雲社區，13日看屋人潮擠爆，中國基金報報導，人民幣1700多萬起跳的豪宅，引來一堆土豪戴口罩大排長龍，甚至為搶套房大打出手。在廣東深圳也傳出瘋狂購屋景象。

本報系聯合報報導，北上廣深一線城市房價3月全線下跌，據中國房地產協會的全國房價行情統計，上海房價下跌5.85%，位居四大一線城市跌幅榜首位，每平方公尺下滑人民幣3401元，疫情對房價的影響開始顯現。

不過，上海房價跌深，逢低入市的接盤族開始蠢動了，尤其是有錢任性的土豪們，鎖定豪宅區排隊搶房。

有「小聯合國」稱號的浦東碧雲社區，外國人士家庭占90%以上，綠化率高達70%，是500強企業亞太區總裁以及高級執行官的聚集地。

13日「碧雲尊邸」新建案開售，報導指出，主力戶型為建築面積約184-301平方公尺的小高層，以及298-553平方公尺的別墅，共160套房，以每平方公尺均價人民幣11萬1983元開售，換句話說，最便宜也要人民幣1700萬起跳至3000萬之間，別墅售價在人民幣6、7000萬以上，甚至接近8000萬元，但千萬豪宅開售立即「秒光」。

特別的是，微博爆料，現場購房搶爆，為了搶房連架都打起來了。原來，碧雲尊邸所在的國際社區，14年來新房市場幾乎零供應，社區裡面可售別墅在2006年左右就售完了，因此住宅絕大部分都只租不賣。

不過，中國基金報報導，上海豪宅搶房火爆，有人將原因歸結於政府擴大放貸的預期。

中信證券研報稱，由於近日貨幣市場利率持續走低，引發了央行在貨幣寬鬆的同時，加大貨幣信貸支持力度，激勵房市。

上海出現搶房，跟政府擴大放貸不無關係，市場分析，「2008年房價快速下跌之後，又馬上升溫，這次連下跌也沒有出現，就直接升溫了。」

不止上海，深圳的豪宅也被瘋搶。界面新聞報導，深圳蛇口自貿區的太子灣．「灣璽」房案上周清明小長假第三次開盤銷售，「灣璽」房案單套總價約人民幣2900-5500萬元，相比前兩次「秒光」，這次還算溫和，僅開盤當天不到中午，54套房宣告售罄，半日吸金約人民幣23億元。

人民幣 上海 深圳

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