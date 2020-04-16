比SARS還慘 4月訪港旅客1天不到百人

繼2月份訪港旅客失守20萬人次，跌至19.9萬之後，3月更慘，根據香港旅遊發展局數據，3月只剩8.2萬人次，按年暴跌98.6%，連續9個月下滑，其中內地旅客僅2.7萬人次，挫99.4%。踏入4月初，進一步惡化，每日訪港旅客量一度減少至不足100人。另外，機管局亦公布，機場3月客運量瀉91%至57.6萬人。

信報報導，3月中之前，每日約3000至4000名旅客訪港，3月19日起，即政府要求所有從海外抵港人士須接受強制檢疫後，入境旅客跌至每日約1000人；到了3月25日，政府禁止從海外抵港的非香港居民入境後，進一步降至每日只有約300名旅客。

立法會旅遊界議員姚思榮稱，每日旅客跌至不足100人，即使2003年SARS期間都沒這麼慘。他說，4月份香港已等同封關，香港旅遊及酒店業進入冰封期，他認為香港要達到零新增確診個案，亦要等待其他國家防疫措施解封，估計最快5月底情況才有機會好轉。

總結今年首季，訪港旅客348.9萬人次，按年跌80.9%，其中內地旅客264.5萬人次，下挫81.8%。旅發局透露，正積極籌備推動香港旅遊業復甦計畫，同時部署在疫情減退後，與零售及餐飲業界合作宣傳，向旅客發出正面訊息，恢復到香港旅遊的信心。

另外，3月香港機場客貨量齊跌。據報導，機管局公布，上月機場客運量及飛機起降量分別為57.6萬人次及1.2萬架次，按年減少91%及67%。機管局指出，由於全球多個國家及地區繼續實施出入境限制及檢疫措施，令旅客量大減。

貨運方面，3月貨運量按年挫12.4%，達到37.8萬公噸，在主要貿易地區中，同期往來東南亞及歐洲的貨運量跌幅最明顯；貨運量減少主要由於轉口下跌42%所致。