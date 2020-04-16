中國大陸可能正在進行核試驗 引發美國擔憂

華爾街日報引據美國國務院即將公布的一份新軍控報告顯示，中國大陸可能正在秘密進行低爆炸威力的核試驗，儘管北京方面堅稱嚴格遵守禁止一切核試驗的國際協議《全面禁止核試驗條約》。

報導稱，即將發布的這份報告沒有提供證據證明大陸違反對維持該協議的承諾，但報告提及一系列活動，令人擔心北京方面可能沒有遵守「零當量」核武器試驗禁令。

這些擔憂源於大陸羅布泊試驗場的頻繁活動、現場的廣泛挖掘，以及據稱使用特殊的密室來控制爆炸規模。

另一個引起美國懷疑的因素是，過去幾年，大陸境內旨在檢測放射性物質排放和地震震動的監測站的數據傳輸受到干擾。