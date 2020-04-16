聽新聞
test
0:00 / 0:00
中國大陸可能正在進行核試驗 引發美國擔憂
華爾街日報引據美國國務院即將公布的一份新軍控報告顯示，中國大陸可能正在秘密進行低爆炸威力的核試驗，儘管北京方面堅稱嚴格遵守禁止一切核試驗的國際協議《全面禁止核試驗條約》。
報導稱，即將發布的這份報告沒有提供證據證明大陸違反對維持該協議的承諾，但報告提及一系列活動，令人擔心北京方面可能沒有遵守「零當量」核武器試驗禁令。
這些擔憂源於大陸羅布泊試驗場的頻繁活動、現場的廣泛挖掘，以及據稱使用特殊的密室來控制爆炸規模。
另一個引起美國懷疑的因素是，過去幾年，大陸境內旨在檢測放射性物質排放和地震震動的監測站的數據傳輸受到干擾。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言