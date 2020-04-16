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京滬高鐵上市首份成績單 日賺逾1.4億

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
「中國高鐵第一股」京滬高鐵15日晚間發布上市首份年報。新華社資料照片
「中國高鐵第一股」京滬高鐵15日晚間發布上市首份年報。新華社資料照片

「中國高鐵第一股」京滬高鐵15日晚間發布上市首份年報，去年營收人民幣329.4億元，年增5.7%；淨利119.4億元，年增16.5%，日賺約人民幣3,260萬元（約新台幣1.4億元）。

中新經緯報導，年報顯示，2019年京滬高速鐵路全線運送旅客2.15億人次，占大陸全國鐵路旅客發送量的6.0%；客運周轉量完成956.1億人公里，占大陸全國鐵路客運周轉量的6.58%。

京滬高鐵於今年1月16日登陸上交所。春運原本是高鐵公司一年中客運量最大、營收最多的時期，但上市之初，京滬高鐵就遭遇新冠肺炎疫情

京滬高鐵稱，公司積極回應並執行官方對新冠疫情防控的規定和要求，預計此次新冠疫情及防控措施，將對公司今年的生產和經營造成一定的暫時性影響，影響程度取決於疫情防控的進展情況、持續時間以及各地防控政策的實施情況。

頂著最賺錢的鐵路光環，京滬高鐵在2016年、2017年、2018年營業收入分別為人民幣262.57億元、295.55億元、311.58億元；淨利分別為79.03億元、90.53億元、102.48億元。

從資產負債表來看，截至報告期末，京滬高鐵貨幣現金有人民幣92.7億元，應收賬款12億元，占總資產的比例0.68%，公司現金流較好，流動資產共計人民幣108.1億元。

高鐵 人民幣 疫情

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