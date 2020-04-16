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出乎市場預料 中國大陸2月繼續增持美債
美國財政部於當地時間15日發布的數據顯示，外資持有美債續創歷史新高，大陸所持美債達1.09兆美元，創近四個月新高，同時也是連續第二個月增持美國公債。
路透報導，外國投資人為了追逐收益率，繼續購進美國公債。
數據顯示，今年2月，日本大幅增持美債566億美元，持有規模達1.2683兆美元的歷史新高，為美國第一大債權國。
大陸2月增持137億美元至1.092兆美元。這是自去年6月以來，大陸連續第二個月增持美債。英國在2月也大幅增持305億美元美債，以4032億美元的持有規模，位居美債第三大持有國，也創英國持有美債的新高紀錄。
BMO Capital Markets資深利率策略師Jon Hill表示，他對大陸2月增持美債感到驚訝，因為當時疫情已經在中國大陸肆虐。外界原本預期中國人民銀行將賣出美債以支撐走軟的人民幣匯率。
部分分析師認為，未來外國央行、尤其是新興市場的央行，將削減美債持有規模，以提振本幣匯率，對抗疫情影響。
值得注意的是，2月其他國家和地區所持美國國債，比1月大幅增加2097億美元至7.067兆美元。據彭博資訊統計，外資1月持有的美國國債金額，已創歷史新高。
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