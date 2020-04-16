聽新聞
test
0:00 / 0:00

廣深甲級辦公樓 新經濟撐市場

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
航拍鏡頭下的廣州天河中央商務區高樓林立。 中新社
航拍鏡頭下的廣州天河中央商務區高樓林立。 中新社

仲量聯行15日發布2020第一季度華南區房地產市場的回顧及展望，該份報告指出，受疫情及相關防控措施的影響，廣州和深圳的甲級辦公樓市場均面臨短期陣痛，但新經濟企業及大型國企、傳統行業開展創新多元化業務的辦公樓需求成為市場上的積極因素。

中新社報導，仲量聯行華南區董事總經理吳仲豪表示，廣州甲級辦公樓市場第一季度租金環比下降2.1%；而深圳甲級辦公樓市場依然供過於求，租金延續前幾季度的下跌趨勢，但企業回流中心區的成本集約型辦公升級交易，以及新經濟和專業服務業企業整合加速帶來的大宗交易都將有所上升。

數據顯示，2020年第一季度廣州甲級辦公樓租金環比下降2.1%，但仍有相當部分甲級辦公樓業主維持租金平穩。這跟廣州整體空置率仍較低有關，第一季度廣州甲級辦公室的空置率為7.5%，沒有出現辦公樓空置率大幅上升的情況。

仲量聯行華南區商業地產部總監馬煒圖預計，雖然影響辦公樓進駐率的不穩定因素在一定時期內會持續，但是廣州甲級辦公樓租金大幅下調的可能性不高，今年的下跌幅度將能够控制在個位數百分比。

深圳方面，2020年第一季度深圳甲級辦公樓市場繼續承壓。市場的高空置率疊加疫情對需求的負面影響，令深圳甲級辦公樓的業主進一步調低租金，第一季度租金環比下跌3.7%，跌幅與去年第四季度相仿。

據悉，深圳辦公樓租賃主力主要是金融行業與互聯網、電子產品等科技行業，因此不少樓宇中同行業租戶高度集中。由於租戶組合與租金風險密切相關，深圳很容易出現項目租金隨著經濟環境的變化而波動較大。

仲量聯行深圳商業地產部總監李文傑預計，今年深圳甲級辦公樓市場供應仍在100萬平方公尺以上，空置率將繼續上升，全市租金仍有下調空間。

深圳 疫情

延伸閱讀

深圳台商協會送口罩 台北萬華華江里湧人潮

「非洲人在中遭歧視」俠客島批美炒作

廣州歧視非裔風波 奈及利亞外長：有誤解已改善

廣州檢出非裔111人染疫 否認防疫有種族歧視

相關新聞

危機入市 上海土豪瘋搶豪宅

疫情持續，買房趁現在？上海四大富人區、頂級豪宅指標的浦東碧雲社區，13日看屋人潮擠爆，中國基金報報導，人民幣1,700多萬（約新台幣7,300多萬）起跳的豪宅案，一堆土豪戴口罩大排長龍搶豪宅，甚至為了搶一套房打起架來。

誠品香港開第5家店 屯門店28日開幕

誠品在香港將開出第5家分店，位在屯門V city商場的M-18商舖已圍上隔板，並貼有誠品書店字樣，上面顯示「期間限定店即...

人行放錢救市 一波又一波

中國人民銀行昨（15）日啟動定向降準，對部分中小型金融機構定向下調存款準備金率1個百分點，將分兩次實施到位，每次下調0.5個百分點。昨日進行第一波存款準備金率調整，釋放長期資金約人民幣2,000億元（約新台幣8,600億元）。

江蘇規模以上企業 基本全復工

江蘇省政府15日介紹推動製造業復工復產、幫扶企業紓困等情況。截至目前，江蘇復工復產全面按下「快進鍵」，規模以上工業企業已基本全部復工。

一汽紅旗新能源汽車 長春開工

總投資78億元人民幣的中國一汽紅旗新能源汽車工廠項目15日在長春正式開工。該工廠建成後，主要生產紅旗品牌新能源汽車、智能網聯汽車等，整車年產能將達到20萬輛。

東莞網紅帶貨基地 30企業進駐

廣東東莞個體私營企業協會、東莞網紅直播帶貨基地和阿里巴巴淘寶大學14日在東莞簽訂合作協議，共同打造電商和數字化轉型賦能區域中心，快速提升東莞個體戶及私營企業視頻直播、電商運商的能力，幫助企業度過難關，尋找新的發展渠道。

北京市區首季商鋪租金 10年來首跌

新冠肺炎疫情對北京零售業的影響，正撲向商業地產領域。界面新聞報導，根據仲量聯行發布的北京第一季零售業地產的數據顯示，今年第一季，北京市區商鋪一樓（優質商鋪）租金平均價格為每平方公尺每月人民幣926元，比上一季下降0.5%，是自2009年第四季以來，10年來首次出現市區商鋪一樓租金增長率出現負值的情況。郊區商鋪租金情況基本持平。

福建石獅市場 首季出口5.27億美元

面對新冠肺炎疫情的不利影響，福建首個大陸國家級市場採購貿易試點今年首個季度仍迎來開門紅。泉州海關15日發布統計數據稱，今年第一季度，泉州海關共監管石獅服裝城市場採購貿易試點出口值5.27億美元。

廣深甲級辦公樓 新經濟撐市場

仲量聯行15日發布2020第一季度華南區房地產市場的回顧及展望，該份報告指出，受疫情及相關防控措施的影響，廣州和深圳的甲級辦公樓市場均面臨短期陣痛，但新經濟企業及大型國企、傳統行業開展創新多元化業務的辦公樓需求成為市場上的積極因素。

張江總部園、上海集成電路園 開園

張江總部園、上海集成電路設計產業園15日在滬開園。

北京Q1商鋪租金 十年來首見下跌

新冠肺炎疫情對北京零售業的影響，正撲向商業地產領域。北京市區第1季商鋪租金，十年來首次下跌。

寬鬆信號亮了 LPR有望調降

疫情重創經濟，中國人民銀行（大陸央行）釋放出明顯的貨幣寬鬆信號,，在降準上路第一天，加碼MLF變相降息。

熱門新聞

稱「中國享自由」遭美官員打臉 華春瑩顧左右而言他

「武統」台灣什麼時候開始？國台辦旗下網站發文解讀

陸國腳于漢超當街改車牌「E改F」 遭球隊開除千萬年薪泡湯

「丟掉幻想準備打仗」 共軍東部戰區發文強調憂患意識

「排非」爭議爆公關危機 中國對非洲外交功虧一簣？

大陸國家安全教育日 解放軍重提軍情局幹員色誘往事

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。