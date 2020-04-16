廣深甲級辦公樓 新經濟撐市場

仲量聯行15日發布2020第一季度華南區房地產市場的回顧及展望，該份報告指出，受疫情及相關防控措施的影響，廣州和深圳的甲級辦公樓市場均面臨短期陣痛，但新經濟企業及大型國企、傳統行業開展創新多元化業務的辦公樓需求成為市場上的積極因素。

中新社報導，仲量聯行華南區董事總經理吳仲豪表示，廣州甲級辦公樓市場第一季度租金環比下降2.1%；而深圳甲級辦公樓市場依然供過於求，租金延續前幾季度的下跌趨勢，但企業回流中心區的成本集約型辦公升級交易，以及新經濟和專業服務業企業整合加速帶來的大宗交易都將有所上升。

數據顯示，2020年第一季度廣州甲級辦公樓租金環比下降2.1%，但仍有相當部分甲級辦公樓業主維持租金平穩。這跟廣州整體空置率仍較低有關，第一季度廣州甲級辦公室的空置率為7.5%，沒有出現辦公樓空置率大幅上升的情況。

仲量聯行華南區商業地產部總監馬煒圖預計，雖然影響辦公樓進駐率的不穩定因素在一定時期內會持續，但是廣州甲級辦公樓租金大幅下調的可能性不高，今年的下跌幅度將能够控制在個位數百分比。

深圳方面，2020年第一季度深圳甲級辦公樓市場繼續承壓。市場的高空置率疊加疫情對需求的負面影響，令深圳甲級辦公樓的業主進一步調低租金，第一季度租金環比下跌3.7%，跌幅與去年第四季度相仿。

據悉，深圳辦公樓租賃主力主要是金融行業與互聯網、電子產品等科技行業，因此不少樓宇中同行業租戶高度集中。由於租戶組合與租金風險密切相關，深圳很容易出現項目租金隨著經濟環境的變化而波動較大。

仲量聯行深圳商業地產部總監李文傑預計，今年深圳甲級辦公樓市場供應仍在100萬平方公尺以上，空置率將繼續上升，全市租金仍有下調空間。