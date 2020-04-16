福建石獅市場 首季出口5.27億美元

面對新冠肺炎疫情的不利影響，福建首個大陸國家級市場採購貿易試點今年首個季度仍迎來開門紅。泉州海關15日發布統計數據稱，今年第一季度，泉州海關共監管石獅服裝城市場採購貿易試點出口值5.27億美元。

中新社報導，市場採購貿易方式作為一種新型貿易方式，是指由符合條件的經營者在經大陸國家商務主管等部門認定的市場集聚區內採購的、單票報關單商品貨值15萬美元（含15萬）以下，並在採購地辦理出口商品通關的貿易方式。

泉州海關相關人士分析稱，自2018年11月石獅服裝城市場採購貿易方式試點運行以來，外貿集聚效應明顯。截至目前，市場內設有國際貿易綜合市場及東南亞集貿中心等區域特色產品館或產業集群館，已備案各類市場主體12903家，其中採購商7819家、供應商4775家、外貿公司172家、貨代公司76家、報關公司61家。

統計數據顯示，今年第一季度，石獅市場採購貿易方式出口結關7832票，出口商品涉及建材、紡織服裝、日用百貨、鞋類、機械類製品等13大類。其中，出口「一帶一路」沿線國家和地區的共計3.09億美元、占比58.76%，出口東南亞地區2.53億美元、占比47.95%，出口中東國家3466.54萬美元、占比6.58%。出口排名前五位的國家分別為菲律賓、韓國、美國、越南、馬來西亞。

外貿航線方面，第一季度石獅石湖港完成外貿集裝箱吞吐量0.94萬標箱，比增70.91%。3月17日，「石湖—上海」航線開通，為泉州企業提供便捷進出口通道、多樣的物流選擇。

此外，石獅服裝城於2019年9月獲批開展市場採購貿易方式出口預包裝食品試點，成為中國大陸首個預包裝食品出口試點。自2月3日復工復產以來，預包裝食品已出口放行貨值623.55萬元人民幣，包含泡麵、燕麥巧克力、糖果、啤酒、飲料、餅乾、麵包等食品。