東莞網紅帶貨基地 30企業進駐

廣東東莞個體私營企業協會、東莞網紅直播帶貨基地和阿里巴巴淘寶大學14日在東莞簽訂合作協議，共同打造電商和數字化轉型賦能區域中心，快速提升東莞個體戶及私營企業視頻直播、電商運商的能力，幫助企業度過難關，尋找新的發展渠道。

中新社報導，作為國際製造業名城，東莞擁有大量海內外知名的特色產業集群，囊括一百多萬的中小企業。自新冠肺炎疫情發生以來，傳統的中小微企業和個體工商戶因規模較小、抗風險能力低、銷售渠道單一等劣勢，遭受到了較大的衝擊，疫情帶來的不利影響更是顯而易見。

針對疫情對東莞本土個體工商戶和私營企業的衝擊，東莞市個私協會與阿里巴巴淘寶大學達成緊密合作關係，幫助企業度過難關，尋找新的發展渠道。東莞網紅直播帶貨基地將作為「淘寶大學雲課堂合作夥伴」，協同雲課堂共同打造電商和數字化轉型賦能區域中心，以「雲課堂」為核心，為企業提供數字化、個性化、智能化的企業培訓解決方案，快速提升東莞個體戶及私營企業視頻直播、電商運商的能力。

依託「網紅帶貨基地」及「淘寶大學」，合作方計畫在未來一年內重點培育首批東莞本地個體戶及私營企業3000家以上，為東莞市電商產業、直播銷售播撒第一代種子。

據悉，截至目前已有25個協會與東莞網紅直播帶貨基地簽署合作協議，首批進駐企業30家，對於首批入駐的企業，基地運營方將提供免費直播帶貨等諸多方面的福利和優惠。