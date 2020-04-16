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一汽紅旗新能源汽車 長春開工

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
2020年一季度，一汽解放累計生產整車超9萬輛。圖為在一汽解放長春生產基地總裝車間，車輛等待接受出廠檢驗。 （新華社）
2020年一季度，一汽解放累計生產整車超9萬輛。圖為在一汽解放長春生產基地總裝車間，車輛等待接受出廠檢驗。 （新華社）

總投資78億元人民幣的中國一汽紅旗新能源汽車工廠項目15日在長春正式開工。該工廠建成後，主要生產紅旗品牌新能源汽車、智能網聯汽車等，整車年產能將達到20萬輛。

中新社報導，吉林是中國大陸汽車製造大省，中國一汽集團總部所在地長春被譽為「汽車城」。隨著世界汽車工業轉型升級，長春也在不斷推動汽車產業向電動化、智能化、網聯化、數字化、共享化方向發展。此次開工的中國一汽紅旗新能源汽車工廠項目計畫2022年竣工投產，整車年產能將達到20萬輛，產值將達到600億元。

報導引述中國一汽集團董事長徐留平表示，紅旗新能源汽車工廠的開工建設，表明了中國一汽立足自主創新的雄心，也表明了在全球汽車產業大幅度收縮的情況下，中國一汽有強大的能力和投資未來的信心。

數據顯示，今年一季度一汽紅旗品牌逆勢上揚，銷量突破2.5萬輛，同比增長88%，中國一汽集團市場占有率達到16.6%，實現「開門紅」。

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