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江蘇規模以上企業 基本全復工

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
江蘇省高郵市的江蘇（高郵）金飛達電動工具有限公司，加緊生產，確保市場供應。圖為工人在車間生產齒軸。 新華社
江蘇省高郵市的江蘇（高郵）金飛達電動工具有限公司，加緊生產，確保市場供應。圖為工人在車間生產齒軸。 新華社

江蘇省政府15日介紹推動製造業復工復產、幫扶企業紓困等情況。截至目前，江蘇復工復產全面按下「快進鍵」，規模以上工業企業已基本全部復工。

中新社報導，江蘇省工業和信息化廳副廳長李鋒表示，該省規模以上工業企業復工面已經提升至99.7%，剔除因化工安全環保整治提升需關閉、改造的企業和本年度擬退出規上企業庫的企業，規上工業企業已基本全部復工；人員返崗率提升至94%；中小企業復工面達84%。

值得一提的是，3月，江蘇工業產值同比（與去年同期相比）實現正增長，扭轉2月以來的下滑勢頭，逐步走上正常軌道。

江蘇作為經濟大省，在全球製造產業鏈中占據重要環節。據李鋒指出，針對製造業復工復產存在的突出困難問題，該省主要從聚焦龍頭企業、重點產業鏈、中小企業、重大項目等方面破題，以全力推動產業鏈上下游、大中小企業協同復工復產。

江蘇累計推動供應鏈上1400多家企業復工復產，汽車、船舶、電線電纜等產業鏈中的骨幹企業全面復工。同時，江蘇多部門打出組合拳，推出系列政策禮包，讓企業復工復產得以輕裝上陣。

江蘇省人力資源和社會保障廳副廳長張宏偉表示，該省人社部門制定了疫情防控期間穩就業保用工、優化招工服務助推企業復工復產等17條有針對性的工作措施，支持企業招工用工。

據江蘇省地方金融監管局副局長錢東平介紹，為最大限度緩解企業燃眉之急，省財政設立專項風險代償資金池，預計此項舉措可撬動融資規模1000億元人民幣

同時，江蘇各級稅務部門通過大數據分析，主動對接、精準服務受疫情影響較大，經營困難的企業，幫助企業用好用足各項稅費支持政策。通過推廣非接觸式辦稅，超過90%的事項已實現全程網上辦理。

疫情 工安 人民幣

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