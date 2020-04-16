張江總部園、上海集成電路園 開園

新冠肺炎疫情對北京零售業的影響，正撲向商業地產領域。界面新聞報導，根據仲量聯行發布的北京第一季零售業地產的數據顯示，今年第一季，北京市區商鋪一樓（優質商鋪）租金平均價格為每平方公尺每月人民幣926元，比上一季下降0.5%，是自2009年第四季以來，10年來首次出現市區商鋪一樓租金增長率出現負值的情況。郊區商鋪租金情況基本持平。

2020-04-16 04:31