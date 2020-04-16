張江總部園、上海集成電路園 開園
張江總部園、上海集成電路設計產業園15日在滬開園。
中新社報導，為了推動集成電路、人工智能、生物醫藥三大產業「上海方案」加快落實，張江科學城規劃建設張江總部園和上海集成電路設計產業園。據此間官方表示，兩個園區的可建建築面積達330.7萬平方公尺，預計總投資額將不少於500億元人民幣。
中國（上海）自由貿易試驗區管理委員會張江管理局副局長吳俊表示，這兩個園區將有力推動科學技術源頭創新，帶動形成重點「硬核」產業集群，打造優勢更優、強項更強、特色更特的園區經濟，為浦東經濟高質量發展提供強勁動力，為上海代表國家參與全球合作競爭積蓄能量。
張江總部園規劃面積約1平方公里，可建建築面積達159.9萬平方公尺。
未來，將聚焦高成長、成規模的科技企業，打造硬核科技企業總部和上市公司企業總部集聚區，打造科創策源地、產業新高地、地區新節點、園區新典範的特色園區，面向全球引領科技產業新一輪的創新發展。
上海集成電路設計產業園總規劃面積4平方公里，可以建的建築面積達170.8萬平方公尺。
通過實施「千億百萬」工程，打造百萬空間、集聚千家企業、匯聚十萬人才、形成千億產業規模，力爭建成世界一流的集成電路設計產業園。
當日開園儀式現場，有20個項目集中簽約，這批項目既有產業細分領域的頭部企業，也有上市公司和準獨角獸企業。包括美迪西醫藥、方達醫藥等一批已上市平台服務企業；德琪醫藥、宣泰醫藥等一批上市籌備期高成長創新企業，將快速形成集聚效應；以及紫光展銳、安恒信息等一批集成電路產業項目。
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