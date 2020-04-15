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瞄準應用晶片 富士康半導體高階封測項目落戶青島

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
由山東省委常委、青島市委書記王清憲等人，與富士康科技集團董事長劉揚偉攜多位高管雲簽約，代表富士康半導體高端封測專案正式落戶。圖/青島日報旗下微信公眾號青報觀象山
由山東省委常委、青島市委書記王清憲等人，與富士康科技集團董事長劉揚偉攜多位高管雲簽約，代表富士康半導體高端封測專案正式落戶。圖/青島日報旗下微信公眾號青報觀象山

鴻海集團在大陸子公司富士康科技集團，15日與山東青島西海岸新區，透過網路視訊「雲簽約」，代表富士康半導體高端封測專案正式落戶，專案計畫於今年開工建設，2021年投產，2025年量產。

青島日報旗下微信公眾號青報觀象山報導，青島方面，由山東省委常委、青島市委書記王清憲等人為項目簽約「站台」；富士康方面，富士康科技集團董事長劉揚偉攜多位高管見證簽約。

劉揚偉表示，富士康半導體高端封測專案是晶片設計、製造和應用產業鏈上的核心環節，對打通上下游產業鏈、加速產業提質升級具有引領作用，這個專案將成為5G通訊、工業互聯網、人工智慧等新基建不可或缺的重要組成部分，為新基建的蓬勃發展打下牢固的基礎。

劉揚偉還補充，這只是開始，富士康將與青島攜手推進產業鏈發展以及高端技術創新，合作推動未來城市建設，讓更多未來產業落地青島，打造新的產業生態，為青島培育電子資訊產業集群、發展工業互聯網貢獻力量。

齊魯晚報報導，富士康半導體高端封測專案，由富士康科技集團和融合控股集團有限公司共同投資，將運用世界領先的高端封裝技術，封裝目前需求量快速增長的5G通訊和人工智慧等應用晶片。

報導指出，富士康半導體高端封測項目的落戶，將拓展青島西海岸新區積體電路產業鏈，推動新區乃至青島市積體電路產業轉型升級，助力經濟社會高品質發展。

回顧鴻海集團在半導體布局，2018年8月，富士康已與珠海政府達成協議，將於2020年在珠海啟動12英寸晶圓廠的建設工作，總投資額達90億美元。

之後的2018年9月，富士康又與濟南市政府建立合作，設立了37.5億元人民幣的投資基金，以支持山東本地的半導體產業發展。根據協定，富士康將利用自身資源促成5家IC設計公司和1家高功率晶片公司落地濟南。

2018年11月，富士康旗下的京鼎精密南京半導體產業基地暨半導體設備製造專案正式簽約，投資人民幣20億元，以半導體高端設備為主，落戶的南京浦口經濟開發區還有台積電、日月光等台系半導體企業。

2019年3月，富士康集團的子公司，半導體設備製造商沛鑫能源科技股份有限公司在南京開設的新工廠已經破土動工。

圖/青島日報旗下微信公眾號青報觀象山
圖/青島日報旗下微信公眾號青報觀象山

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