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學者：疫情不會終結全球化 成本不再是主要考量

中央社 / 台北15日電

香港學者丁學良說，這次2019冠狀病毒疾病（新冠肺炎）不會終結全球化，但和疫情之前主要由成本決定企業移動相比，之後還會考慮目的地國家資訊是否可靠，以及與自己國家政治上的關係。

英國金融時報（FT）中文網今天刊出對社會學者丁學良的專訪。2003年，他在香港親歷SARS，此後做過兩岸三地對那場重大危機應對模式的比較研究。這次疫情期間，他則是在深圳從事全球化及供應鏈研究。

這次疫情蔓延全球，加上先前的中美貿易戰，讓一些國家和企業都更多思考是否應該把生產線從中國遷走。

丁學良表示，以往全球化已經受過兩波大的衝擊，第一次是21世紀初，已開發國家的勞力密集型產業向外遷徙，造成這些國家社會的抗爭和反彈，而這個問題的嚴重性上升到政治外交層面，就反映在最近的中美貿易戰。

第二波衝擊，是在2007至2008年，因為資本在全球範圍內的運轉，導致大量泡沫，泡沫破裂帶來一場全球性的金融經濟危機。

這次的新冠肺炎疫情，則衝擊到了全球化的各方面。

他說，全球化並不會終結，但是，和疫情之前「哪裡成本最低就去哪裡」相比，疫情之後，所有的跨境連接還要考慮很多因素，包括生產基地所在國家會不會被下一場傳染病擾亂、這個國家的資訊是否可靠、與自己國家在政治上的關係如何等。

他舉例，沒有太高技術含量的口罩，現在也被視作戰略物資；醫療用品的生產地過去只是純粹的經濟考量，現在則會放到國家戰略層面去考慮。

丁學良說，以前美國防範中國，主要集中在尖端武器這一領域；中美貿易戰，讓民用高科技也被牽涉在內；而這次疫情，會影響到本來被認為是中低階的製造業在中國的布局；「這次疫情最直接的衝擊就體現在這裡」。

比較2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及這次的2019冠狀病毒疾病（COVID-19），丁學良說，17年來，中國最大的進步就是學習美國的疾病控制與預防系統（CDC），建立了傳染病通報機制。但是，中國的CDC不能獨立運轉，不能獨立對公眾發布資訊，在他看來，這是此次疫情最大的教訓。

他說，中國即使有最好的病毒實驗室，也有CDC，但如果這個專業系統無法獨立運轉—內部得出的結論無法對公眾發表，那就無法發揮最大作用。而在國際層面，疫情之後，世界衛生組織（WHO）的改革會是重點。

疫情 香港

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