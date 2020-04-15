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大陸金融委：對造假、欺詐從重處理
大陸國務院金融穩定發展委員會（金融委）15日召開會議，由副總理、金融委主任劉鶴主持。會議對一些上市企業無視法律和規則，涉及財務造假等侵害投資者利益的惡劣行為，要求從重處理。
《中國政府網》報導，會議研判了當前國際國內經濟金融形勢。國內疫情防控取得明顯成效，復工復產穩步推進，經濟活力逐步提升。國際上金融市場震盪回穩，經濟走勢受疫情衝擊十分明顯。
目前外部風險大於內部風險，宏觀風險大於微觀風險，在這樣的形勢下，關鍵在於加大逆週期調節力度，扎扎實實做好自己的事，從總量和結構同時入手，在供給和需求兩端發力，把支援實體經濟尤其是中小微企業發展的各項政策措施落到實處。
報導指出，會議專題研究了加強資本市場投資者保護問題。資本市場發展必須堅持市場化、法治化原則，依法誠信經營是最基本的市場紀律。
最近一段時間，一些上市企業無視法律和規則，涉及財務造假等侵害投資者利益的惡劣行為。監管部門要依法加強投資者保護，提高上市公司質量，確保真實、準確、完整、及時的資訊披露，壓實仲介機構責任，對造假、欺詐等行為從重處理，堅決維護良好的市場環境，更好發揮資本市場服務實體經濟和投資者的功能。
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