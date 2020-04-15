大陸民航業首季虧損逾1,700億 每天入境僅兩三千人

大陸民航局發言人熊傑今（15）日表示，民航業受到新冠肺炎疫情的影響，對經營造成比較大的衝擊，第一季全行業累計虧損人民幣398.2億元（約新台幣1,712億元），其中航空公司虧損336.2億元（約新台幣1,445億元）。

熊傑指出，3月共完成運輸總周轉量39.0億噸公里，比去年同期下降63.4%；完成旅客運輸量1513.0萬人次，比去年同期下降71.7%；完成貨郵運輸量48.4萬噸，比去年同期下降23.4%。

他表示，今年第一季共完成運輸總周轉量165.2億噸公里，旅客運輸量7407.8萬人次，比去年同期分別下降46.6%和53.9%。

對於國際航班削減後的情況，民航局運行監控中心副主任孫韶華表示，3月29日國際客運航班調整以來，除29日首日入境航班達到38班之外，後續每日入境航班都未超過20班，日入境旅客在兩三千人左右。

關於湖北（武漢）航班復航後的情況，孫韶華表示，武漢機場4月8日復航後，客運航班共有19家航空公司執飛，與大陸國內45個城市恢復通航。截至14日，累計進出港客運航班799班，共運送旅客4.06萬人（其中2.44萬人出港，1.62萬人進港），放行正常率98.02%。