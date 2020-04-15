陸民航局：大陸首季航空業虧損逾398億人民幣
中國大陸民航局新聞發言人熊杰表示，新型冠狀病毒肺炎疫情對航空業經營造成較大衝擊，首季累計虧損398.2億元（人民幣，下同），當中，航空公司虧損336.2億元。
據香港電台報導，大陸首季旅客運輸量7407.8萬人，按年跌53.9%，單計3月運客量1513萬人，按年急挫71.7%。
熊杰表示，隨著大陸有序推動復工復產，3月航班量有所恢復，但估計未來仍持續徘徊低位。
大陸民航局指出，近期大陸國際航班數量減至每日不超過20班，每日入境人數平均2000至3000人。當局將於未來數星期逐步及有序，協助在疫情嚴重國家的留學生回國。
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