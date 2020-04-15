快訊

兒童口罩網購首日預購件數暴增5倍 臨櫃綁定人潮激增

共軍趁虛而入「以疫謀霸」 美中軍事對峙將全面升溫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人行今定向降準放錢8600億 再加碼4300億變相降息

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
人行今加碼進行人民幣1,000億元1年期MLF(中期借貸便利)操作，還調降利率，形同變相降息。新華社資料照片
人行今加碼進行人民幣1,000億元1年期MLF(中期借貸便利)操作，還調降利率，形同變相降息。新華社資料照片

中國人民銀行今（15）日發布公告，今日開始對部分中小型金融機構定向下調存款準備金率1個百分點，分兩次實施到位，每次下調0.5個百分點。今日為實施該政策的首次存款準備金率調整，釋放長期資金約人民幣2,000億元（約新台幣8,600億元）。

同時，人行今再加碼進行人民幣1,000億元（約新台幣4,300億元）1年期MLF(中期借貸便利)操作，中標利率2.95%，上次為3.15%，利率調降20個基點。

值得注意的是，人行在3月底調降7天期逆回購利率20個基點，今天人行進行的MLF操作將利率調降20個基點，也等於是同等幅度的降息。17日還將有人民幣2,000億元中期借貸便利(MLF)到期。有分析認為，4月貸款市場報價利率(LPR)也有望下行。

今天實施定向降準的對象，是農村金融機構和僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行。

中新經緯引述中國民生銀行首席研究員溫彬表示，隨著經濟社會秩序加快恢復，物價開始高位回落，為貨幣政策操作打開更大空間。下一階段，在保持流動性合理充裕的背景下，貨幣調控應由數量型工具向價格型工具轉換。一方面，引導國債收益率曲線整體下移，推動企業債融資利率下行；另一方面，適時適度下調存款基準利率，引導LPR利率下降，進一步降低實體經濟融資成本。

中國民生銀行研究院研究員郭曉蓓認為，這次定向降準可以發揮穩信用、穩流動性、降成本和防風險等多重效果，也有助於進一步實現對中小微企業的精準滴灌，體現扶持中小微企業政策加碼。能夠帶來中小微企業貸款利率的更大幅度下降，讓中小微企業享受到更好的金融服務。

14日召開的大陸國務院常務會議指出，下一步，要在擴大實施前期有效政策基礎上，多措並舉加大積極財政政策實施力度，並抓緊按程序再提前下達一定規模的地方政府專項債。研究進一步加強金融對實體經濟特別是中小微企業支持。

實體經濟 人民幣 中國人行

延伸閱讀

中國高收債 擁政策利多

2.6億！人行對第三方支付機構開出史上最大罰單

專家：人行降準美指續揚 人民幣多頭縮手觀望

緩解疫情衝擊 大陸人行釋放1.7兆資金

相關新聞

瑞幸咖啡假帳醜聞 外媒：更添中企赴美IPO難度

外媒報導，中國咖啡連鎖店瑞幸咖啡爆出做假帳醜聞後，許多投資人開始重新評估投資中國企業的風險，對尋求赴美上市的中企也將「更...

大陸民航業首季虧損逾1,700億 每天入境僅兩三千人

大陸民航局發言人熊傑今（15）日表示，民航業受到新冠肺炎疫情的影響，對經營造成比較大的衝擊，第一季全行業累計虧損人民幣3...

人行今定向降準放錢8600億 再加碼4300億變相降息

中國人民銀行今（15）日發布公告，今日開始對部分中小型金融機構定向下調存款準備金率1個百分點，分兩次實施到位，每次下調0...

陸民航局：大陸首季航空業虧損逾398億人民幣

中國大陸民航局新聞發言人熊杰表示，新型冠狀病毒肺炎疫情對航空業經營造成較大衝擊，首季累計虧損398.2億元（人民幣，下同...

比亞迪重組旗下半導體公司 尋求獨立上市搶攻市場

比亞迪14日晚間發布公告稱，公司近期已經透過下屬子公司間的股權轉讓和業務劃轉，完成對全資子公司深圳比亞迪微電子（比亞迪微...

北京市區第一季商鋪租金 十年來首次下跌

新冠肺炎疫情對北京零售業的影響，正撲向商業地產領域。

全球貿易保護主義上升 中國供應鏈可能遇難題

中國第一季進出口數據好轉，但在國際需求萎縮下仍有隱憂。有分析進一步表示，面對全球貿易保護主義傾向上升，去中國化趨勢加劇，...

大陸114項生態工程 防疫拚復工

中國生態環境部表示，近期生態環境部梳理出各地正在實施和即將實施的114項重大生態環境基礎設施建設和生態修復治理工程項目清單，並以中央生態環境保護督察辦公室名義致函各省（區、市）督察整改領導小組辦公室，要求在做好疫情防控前提下，積極有效推進復工復產。

海南自貿港 集中開工、簽約200項

海南自由貿易港建設項目集中開工和簽約活動13日在海南多地同步舉行，本次集中開工項目共100個，總投資489億元；集中簽約項目100個，可形成投資548億元。

米其林粵菜 上海Hakkasan歇業

位於外灘十八號的Hakkasan於13日決定永久歇業、退出中國市場。受疫情影響，這個來自英國的米其林粵菜餐廳，在登陸上海的第六年遺憾告別。許多大陸美食博主紛紛在微博和微信撰文，惋惜它的關閉。

離岸轉手買賣 滬自貿區常態發展

上海自貿試驗區管委會副主任、浦東新區副區長王華，國家外匯管理局上海市分局副局長吳水平等人，13日在外高橋保稅區共同啟動了中國（上海）自由貿易試驗區離岸轉手買賣產業服務中心。

大陸快遞業 上月恢復正常運行

儘管受到疫情衝擊，但中國快遞業在3月份快速恢復。中國國家郵政局日前發布的數據顯示，一季度，中國快遞服務企業業務量累計完成125.3億件，同比增長3.2%；業務收入累計完成1534億元（人民幣，下同），同比下降0.6%。

熱門新聞

稱「中國享自由」遭美官員打臉 華春瑩顧左右而言他

一個月內三次重大失敗 中國航天前景遭質疑

陸學者稱中止ECFA可促統 分析指台灣更反中

陸國腳于漢超當街改車牌「E改F」 遭球隊開除千萬年薪泡湯

北大女學生被男友嫌「非處女」自殺 進ICU半年去世

用廁紙扮熔噴布 湖北公安查獲4600萬個假口罩價值近億人民幣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。