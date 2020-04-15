人行今定向降準放錢8600億 再加碼4300億變相降息

中國人民銀行今（15）日發布公告，今日開始對部分中小型金融機構定向下調存款準備金率1個百分點，分兩次實施到位，每次下調0.5個百分點。今日為實施該政策的首次存款準備金率調整，釋放長期資金約人民幣2,000億元（約新台幣8,600億元）。

同時，人行今再加碼進行人民幣1,000億元（約新台幣4,300億元）1年期MLF(中期借貸便利)操作，中標利率2.95%，上次為3.15%，利率調降20個基點。

值得注意的是，人行在3月底調降7天期逆回購利率20個基點，今天人行進行的MLF操作將利率調降20個基點，也等於是同等幅度的降息。17日還將有人民幣2,000億元中期借貸便利(MLF)到期。有分析認為，4月貸款市場報價利率(LPR)也有望下行。

今天實施定向降準的對象，是農村金融機構和僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行。

中新經緯引述中國民生銀行首席研究員溫彬表示，隨著經濟社會秩序加快恢復，物價開始高位回落，為貨幣政策操作打開更大空間。下一階段，在保持流動性合理充裕的背景下，貨幣調控應由數量型工具向價格型工具轉換。一方面，引導國債收益率曲線整體下移，推動企業債融資利率下行；另一方面，適時適度下調存款基準利率，引導LPR利率下降，進一步降低實體經濟融資成本。

中國民生銀行研究院研究員郭曉蓓認為，這次定向降準可以發揮穩信用、穩流動性、降成本和防風險等多重效果，也有助於進一步實現對中小微企業的精準滴灌，體現扶持中小微企業政策加碼。能夠帶來中小微企業貸款利率的更大幅度下降，讓中小微企業享受到更好的金融服務。

14日召開的大陸國務院常務會議指出，下一步，要在擴大實施前期有效政策基礎上，多措並舉加大積極財政政策實施力度，並抓緊按程序再提前下達一定規模的地方政府專項債。研究進一步加強金融對實體經濟特別是中小微企業支持。