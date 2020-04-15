比亞迪重組旗下半導體公司 尋求獨立上市搶攻市場

比亞迪14日晚間發布公告稱，公司近期已經透過下屬子公司間的股權轉讓和業務劃轉，完成對全資子公司深圳比亞迪微電子（比亞迪微電子）內部重組，並已更名為比亞迪半導體，未來擬以增資擴股等方式引入戰略投資者，積極尋求於適當時機獨立上市。

界面新聞報導，比亞迪半導體的成立，拉開比亞迪各下屬子公司業務市場化的序幕，且大力搶攻半導體供應市場。

公告顯示，透過內部重組，比亞迪微電子受讓寧波比亞迪半導體100%股權和廣東比亞迪節能科技100%股權，並收購惠州比亞迪的智慧光電、LED光源和LED應用相關業務。重組後，比亞迪將完成半導體業務的聚焦和深度整合。

同時，比亞迪還宣布，為增強比亞迪半導體的獨立性，推動比亞迪半導體長期持續發展，公司副總裁陳剛已經在14日向董事會提交書面辭職報告，他辭任後將專職擔任比亞迪半導體董事長及總經理，專注於比亞迪半導體的經營發展。

資料顯示，比亞迪半導體主要業務涵蓋功率半導體、智慧控制IC、智慧感測器及光電半導體的研發、生產及銷售，擁有包含晶片設計、晶圓製造、封裝測試和下游應用在內的一體化經營全產業鏈。

報導稱，比亞迪2008年收購寧波中緯半導體晶圓廠，開始自主研發車規級IGBT晶片，經過十餘年的發展，比亞迪已經成為大陸國內能夠自主製造車規級IGBT模組的公司。

對此，據比亞迪表示，未來將以車規級半導體為核心，同步推動工業、消費等領域的半導體發展，成為高效、智慧、集成的新型半導體供應商。

針對半導體業務擬引入戰略投資者，比亞迪稱，是根據自身戰略定位及未來發展規劃，將使公司半導體業務在獨立營運下獲得更快發展。採用多元化股東結構將擴充其資本實力，實現產能擴張。

公告內容顯示，未來比亞迪半導體將仍為比亞迪旗下的控股子公司。在充分利用資本市場融資的同時，還將積極尋求在適當時機獨立上市。