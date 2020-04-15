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北京市區第一季商鋪租金 十年來首次下跌

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
今年第一季疫情對北京零售業的重創，是造成租金下探的主要因素。新華社資料照片
今年第一季疫情對北京零售業的重創，是造成租金下探的主要因素。新華社資料照片

新冠肺炎疫情對北京零售業的影響，正撲向商業地產領域。

界面新聞報導，根據仲量聯行發布的北京第一季零售業地產的數據顯示，今年第一季，北京市區商鋪一樓（優質商鋪）租金平均價格為每平方公尺每月人民幣926元，比上一季下降0.5%，是自2009年第四季以來，10年來首次出現市區商鋪一樓租金增長率出現負值的情況。郊區商鋪租金情況基本持平。

除了租金下降之外，市區零售商鋪空置率同樣出現上升，達到6.1%，較2019年第四季5.7%的空置率，再上升0.4個百分點。

今年第一季疫情對北京零售業的重創，是造成租金下探的主要因素。由於第一季租賃活動暫停，以及第一季新增供應的0供應量，下探的數據基本不包括除疫情之外帶來的市場因素。

這和之前公布的1至2月北京社會消費品變化走向相一致，零售總額總計人民幣1861.9億元，比去年同期下降17.9%。其中商品零售額1744.4億元，下降15.8%；餐飲收入117.5億元，下降近40%。

仲量聯行北京研究部經理紀明表示，以餐飲業為例，考慮到收入下降40%還是包含疫情前後線上銷售增加的比例，所以只看對實體零售的衝擊，實際下降程度會更高。

紀明指出，雖然大陸已經全面復工，但北京的特徵在於目前防控防疫等級依然很高，因此相較於目前一些防控壓力較低的城市，北京線下包括零售業的恢復情況比其他城市更謹慎，恢復期限也更延長。

紀明認為，第一季租賃活動基本暫停，雖然3月後活動開始復甦，但整體租賃活動還是放緩，因此現階段在租金情況出現的變化還不甚明顯，更多的影響實際上會在未來幾季出現。

紀明預計，未來幾個月會有更多穩定市場，刺激消費的相關政策陸續出爐，例如已在大陸全國多個城市出現的電子消費券等方式，目前也在北京相關部門的探討之中。

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