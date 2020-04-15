海南自貿港 集中開工、簽約200項

海南自由貿易港建設項目集中開工和簽約活動13日在海南多地同步舉行，本次集中開工項目共100個，總投資489億元；集中簽約項目100個，可形成投資548億元。

新華社報導，集中開工項目既有為建設自由貿易港而簽約落地的中國大唐國際貿易中心等重大項目，也有結合海南實際推進三大主導產業發展、「五網」基礎設施提質升級而謀劃開工的文昌航天超算大數據產業集群、邁灣水利樞紐等高質量項目，涵蓋了產業發展、「五網」基礎設施提質升級、民生公共服務等領域。

從投資規模上看，總投資50億元以上的項目兩個，投資共139億元，佔全部項目投資的28%；總投資10億至50億元的項目8個，投資共161億元，佔全部項目投資的33%。