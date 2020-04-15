聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸快遞業 上月恢復正常運行

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

儘管受到疫情衝擊，但中國快遞業在3月份快速恢復。中國國家郵政局日前發布的數據顯示，一季度，中國快遞服務企業業務量累計完成125.3億件，同比增長3.2%；業務收入累計完成1534億元（人民幣，下同），同比下降0.6%。

其中，3月份比去年同期大幅增長。3月份，全國快遞服務企業業務量完成59.8億件，同比增長23%；業務收入完成669.1億元，同比增長12.3%。

一季度，大陸全國快遞業務量前10名的城市分別是，金華（義烏）、廣州、深圳、上海、北京、杭州、揭陽、蘇州、東莞、成都。

3月份，快遞業迅速恢復生產。到3月底，中國主要寄遞企業到崗率已達98.6%，主要寄遞企業市級以上分撥中心全部恢復正常運行，主要寄遞企業營業網點營業率達99.7%。至4月初清明節期間，中國郵政快遞業已基本恢復疫情前服務能力。

大陸國家郵政局的數據還顯示，一季度，郵政行業業務收入（不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入）累計完成2192.2億元，同比增長0.8%；業務總量累計完成3475.9億元，同比增長7.5%。

疫情 北京 人民幣

延伸閱讀

上市櫃去年海外中國投資縮手 年增金額均創新低

不受美中貿易戰影響 上市櫃大陸及海外投資獲利創新高

中美貿易戰影響 上市櫃去年海外投資創史上新低

第一季兩岸貿易年增2％ 陸港貿易驟減17％

相關新聞

交棒？ 任正非辭上海華為董事

華為全資控股的上海華為技術有限公司近日公告公司人事變更，華為總裁任正非退出公司董事，華為前總裁孫亞芳卸任公司法定代表人、董事長，由田興普接任。但不到半年時間已接掌華為四家子公司的田興普，外界卻十分陌生。

陸汽車產銷 重挫四成

大陸工信部發布3月汽車產銷量分別年減44.5%和43.3%，累計第1季汽車產銷分別年減45.2%和42.4%。中國汽車工業協會（中汽協）表示，儘管復工狀況明顯好轉，但當前大陸汽車市場主要問題在消費市場的需求亟待恢復和提振，消費端恢復還比較困難。

陸上月進出口減幅放緩

隨著疫情控制趨穩、企業復工復產及內需回暖三因素帶動下，大陸昨（14）日公布3月貿易數據，以美元計，出口額年減6.6%，進口額年降0.9%，貿易順差額為199億美元，三指標均高於預期。但分析稱，全球疫情蔓延，需警惕後續衝擊。

大陸114項生態工程 防疫拚復工

中國生態環境部表示，近期生態環境部梳理出各地正在實施和即將實施的114項重大生態環境基礎設施建設和生態修復治理工程項目清單，並以中央生態環境保護督察辦公室名義致函各省（區、市）督察整改領導小組辦公室，要求在做好疫情防控前提下，積極有效推進復工復產。

海南自貿港 集中開工、簽約200項

海南自由貿易港建設項目集中開工和簽約活動13日在海南多地同步舉行，本次集中開工項目共100個，總投資489億元；集中簽約項目100個，可形成投資548億元。

米其林粵菜 上海Hakkasan歇業

位於外灘十八號的Hakkasan於13日決定永久歇業、退出中國市場。受疫情影響，這個來自英國的米其林粵菜餐廳，在登陸上海的第六年遺憾告別。許多大陸美食博主紛紛在微博和微信撰文，惋惜它的關閉。

離岸轉手買賣 滬自貿區常態發展

上海自貿試驗區管委會副主任、浦東新區副區長王華，國家外匯管理局上海市分局副局長吳水平等人，13日在外高橋保稅區共同啟動了中國（上海）自由貿易試驗區離岸轉手買賣產業服務中心。

大陸快遞業 上月恢復正常運行

儘管受到疫情衝擊，但中國快遞業在3月份快速恢復。中國國家郵政局日前發布的數據顯示，一季度，中國快遞服務企業業務量累計完成125.3億件，同比增長3.2%；業務收入累計完成1534億元（人民幣，下同），同比下降0.6%。

江西百萬大招工 就業形勢穩定

受新冠肺炎疫情影響，一方面務工人員急需重返崗位，另一方面工業園區企業出現缺工現象。中國中部省分江西人力資源豐富，當地最近舉行為期一個月的「百萬大招工」活動，103個開發區目前累計新招用工超過110萬人。

台灣金融建築人才 可在海南執業

中共海南省委統戰部關於《台港澳地區專業人才在中國（海南）自由貿易試驗區、海南自由貿易港執業管理辦法》日前發布，將於2020年4月15日起施行。歡迎具有金融、建築、規劃、專利代理等行業執業資格的台灣人才前往海南就業。

華為人事調整 二級公司自主權將提升

華為沒有披露這次人事調整的具體原因。不過，有分析認為，近期華為系多家公司均更迭法定代表人和董事長，其中不少是由田興普出任的。

大陸首季採購美農產品 倍增

大陸海關總署昨（14）表示，第1季大陸自美國進口農產品人民幣355.6億元，年增1.1倍，大豆及豬肉分別大增2.1倍及6.4倍。大陸對美國出口商品金額大減23.6%。

熱門新聞

任正非退出上海華為技術有限公司董事 引發揣測

一個月內三次重大失敗 中國航天前景遭質疑

「給哨子的人」艾芬醫師失聯3周 昨晚微博報平安

陸學者稱中止ECFA可促統 分析指台灣更反中

非裔遭歧視補破網 中共外長急約見非洲使節團解釋

北大女學生被男友嫌「非處女」自殺 進ICU半年去世

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。