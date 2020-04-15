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大陸快遞業 上月恢復正常運行
儘管受到疫情衝擊，但中國快遞業在3月份快速恢復。中國國家郵政局日前發布的數據顯示，一季度，中國快遞服務企業業務量累計完成125.3億件，同比增長3.2%；業務收入累計完成1534億元（人民幣，下同），同比下降0.6%。
其中，3月份比去年同期大幅增長。3月份，全國快遞服務企業業務量完成59.8億件，同比增長23%；業務收入完成669.1億元，同比增長12.3%。
一季度，大陸全國快遞業務量前10名的城市分別是，金華（義烏）、廣州、深圳、上海、北京、杭州、揭陽、蘇州、東莞、成都。
3月份，快遞業迅速恢復生產。到3月底，中國主要寄遞企業到崗率已達98.6%，主要寄遞企業市級以上分撥中心全部恢復正常運行，主要寄遞企業營業網點營業率達99.7%。至4月初清明節期間，中國郵政快遞業已基本恢復疫情前服務能力。
大陸國家郵政局的數據還顯示，一季度，郵政行業業務收入（不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入）累計完成2192.2億元，同比增長0.8%；業務總量累計完成3475.9億元，同比增長7.5%。
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