台灣金融建築人才 可在海南執業

中共海南省委統戰部關於《台港澳地區專業人才在中國（海南）自由貿易試驗區、海南自由貿易港執業管理辦法》日前發布，將於2020年4月15日起施行。歡迎具有金融、建築、規劃、專利代理等行業執業資格的台灣人才前往海南就業。

香港文匯網指該《辦法》所稱台港澳地區專業人才，是具有台港澳地區金融、建築、規劃、專利代理等行業執業資格，持有香港或澳門居民身分證或台灣身分證且不具有中國大陸戶籍的中國公民。

相關人才在海南執業備案須符合以下條件：遵守國家法律法規；具有金融、建築、規劃、專利代理等行業執業資格；本人承諾最近3年內個人執業行為無違法違規紀錄，且個人信用良好。

按照規定，相關人才在海南執業備案，需提供相應的資料，海南金融、建築、規劃、專利代理等行業主管部門根據《辦法》制定相應備案指引，對台港澳專業人才在中國（海南）自由貿易試驗區、海南自由貿易港執業業務進行行業監督管理，備案指引包括申請流程、執業範圍、執業規範、監督管理等內容。

相關人才備案後，可為相關的行業事務所、企業工作，或依法依規在海南單獨開辦相關的行業事務所，為當地供專業服務。若在執業期間違反中國大陸法律法規或在履約和誠信方面存在不良行為，海南省行業主管部門將依法依規處理。