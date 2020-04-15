江西百萬大招工 就業形勢穩定

受新冠肺炎疫情影響，一方面務工人員急需重返崗位，另一方面工業園區企業出現缺工現象。中國中部省分江西人力資源豐富，當地最近舉行為期一個月的「百萬大招工」活動，103個開發區目前累計新招用工超過110萬人。

中新社報導，江西省人力資源和社會保障廳副廳長蕭國軍日前表示，江西省統籌推進疫情防控和穩就業工作，堅持穩崗、減負、保用工並舉，全省規模以上工業企業員工返崗率達到100%，工業園區企業未出現大規模缺工現象，就業形勢保持總體穩定。

蕭國軍表示，從今年2月起，該省免徵中小微企業的基本養老、失業、工傷等三項保險的單位繳費部分，免徵期限為5個月；對大型企業等其他參保單位減半徵收，減徵期限為3個月。截至3月底，江西全省養老、失業、工傷三項社會保險通過階段性減免社保費和降低社保費率共為企業減負55.24億元（人民幣，下同）。

位於南昌市高新區的南昌華勤通訊電子有限公司，每年筆記本、手機通訊設備等智能終端產品總產能超過5000萬台。因為疫情，該企業復工復產面臨嚴峻考驗。

「政府免費提供包機、包列、包車服務，為企業員工返崗復工提供了極大便利；給我們提供了招聘補貼和穩崗補貼等；政府各項復工復產措施，為企業節省開支近150萬元」。該公司人事行政總監劉櫟表示，華勤員工已達到8000餘人，3月實現100%復工，並且實現了疫情後的第一個逆勢突破。

為緩解疫情期間工業園區用工難題，江西還開展了為期一個月的「百萬大招工」活動。截至3月底，該省103個開發區累計新招用工116.5萬人。

江西省就業局局長謝小貴稱，該局近期啟動了「百千萬線上線下招聘專項行動」。截至目前，線上平台已組織6000餘家用人單位參與活動，提供就業崗位23萬餘個，在線註冊簡歷近5萬份。

疫情期間，江西各地都建立了人社部門牽頭，發展改革、工信、科技、商務、交通運輸等部門參加的工作專班。目前，該省分別對123家疫情防控物資生產重點企業、124家生活必需品保障供應企業和91家重點商貿物流企業進行了用工監測，累計幫助三類重點企業解決用工近2萬人。