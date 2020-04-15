離岸轉手買賣 滬自貿區常態發展

上海自貿試驗區管委會副主任、浦東新區副區長王華，國家外匯管理局上海市分局副局長吳水平等人，13日在外高橋保稅區共同啟動了中國（上海）自由貿易試驗區離岸轉手買賣產業服務中心。

中新社報導，該產業服務中心是上海自貿試驗區離岸轉手買賣產業發展的關鍵和核心，正式啟動標誌著上海自貿試驗區離岸轉手買賣由重點企業參與試點階段進入常態化、規範化、規模化的產業發展階段。

發展離岸轉手買賣產業是上海提升全球集聚、配置、輻射能力的重要舉措。從實體企業運作來看，離岸轉手買賣業務能够大幅降低跨國企業開展國際貿易的物流運營成本、有利於上海各類資源的節約化使用、有利於提升區域總部經濟能級水平、有利於企業進入國際大宗商品領域。

從貿易功能提升來看，離岸轉手買賣產業將成為上海由本國本港進出口貿易向全球貿易營運和控制中心轉變的關鍵，是推動上海國際貿易中心跨越式發展的重要產業發展戰略舉措，也順應了國際生產方式轉變的大趨勢。

從金融資源集聚來看，離岸轉手買賣產業發展將促進與之配套的金融服務業發展，催生專業類金融機構設立和相關金融產品工具創新，同時推動更大比例的國際貿易以人民幣支付結算，進一步加快上海國際金融中心建設步伐。

報導說，上海自貿試驗區內已有47家中外資企業獲得離岸轉手買賣支付匯兌便利支持，佔全市比重超過90%。由區內試點企業共同組建的離岸轉手買賣企業理事會也正式成立，理事會將通過行業自律加強貿易真實性管理，促進業務企業共同交流發展經驗，力爭接軌國際並形成具有上海特色的離岸轉手買賣產業規則。