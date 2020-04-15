米其林粵菜 上海Hakkasan歇業

位於外灘十八號的Hakkasan於13日決定永久歇業、退出中國市場。受疫情影響，這個來自英國的米其林粵菜餐廳，在登陸上海的第六年遺憾告別。許多大陸美食博主紛紛在微博和微信撰文，惋惜它的關閉。

據ShanghaiWOW微信號，受全球疫情影響，位於外灘十八號的粵菜餐廳Hakkasan於13日臨時決定永久停業，正式退出中國市場。

而上周，上海幾十家媒體還一同參觀Hakkasan的後廚房，第一次看了一場招牌魚子醬片皮鴨的桌邊秀。昨天關門消息來得太過突然，許多美食博主都覺得難以接受。

報導稱，Hakkasan一直在想辦法積極地應對疫情，早在2月10日就恢復營業，是外灘十八號第一家恢復營業的餐廳，且迅速的上線了外賣服務。

2014年，Hakkasan低調登陸外灘十八號，這個來自英國的精緻粵菜館，連續多年摘得米其林一星。而外灘這間Hakkasan，是繼印度、美國、杜拜等地後開設的全球第12家分店。隱匿於外灘十八號的精緻粵菜，被美食家形容為老外眼中「最性感的中餐廳」。

開業六年來人氣一直不減，餐廳將西方時尚元素與傳統粵菜相結合備受老饕們的喜愛。

受疫情影響，上海已有一大批餐廳倒店，上周剛揮淚告別「永嘉路最美洋房花園日料餐廳SHARI」，又要與Hakkasan說再見，接連的閉店消息實在讓人備感惋惜。