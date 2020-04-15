疫情衝擊 陸汽車首季銷量跌42％

位於外灘十八號的Hakkasan於13日決定永久歇業、退出中國市場。受疫情影響，這個來自英國的米其林粵菜餐廳，在登陸上海的第六年遺憾告別。許多大陸美食博主紛紛在微博和微信撰文，惋惜它的關閉。

2020-04-15 00:14