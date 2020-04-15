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疫情衝擊 陸汽車首季銷量跌42％
中共工信部14日公布，今年第一季，中國大陸汽車產量347.4萬輛，按年下跌45.2%；銷量367.2萬輛，跌42.4%。
香港信報財經網，今年第一季內，新能源汽車產量10.5萬輛，按年減少60.2%；銷量11.4萬輛，減少56.4%。
單計3月，大陸汽車產量142.2萬輛，按年跌44.5%；銷量143萬輛，跌43.3%。其中，新能源汽車產量5萬輛，銷量5.3萬輛，分別跌56.9%及53.2%。另外，中國海關總署14日公布，中國3月以人民幣計價出口較去年下跌3.5%，跌幅小於市場預期下跌12.8%；進口則按年增長2.4%，市場預期下跌7%。
中國第一季以人民幣計價出口按年下跌11.4%，進口按年下跌0.7%。中國第一季對美國進出口貿易總值按年下跌18.3%，對歐盟進出口總值按年下跌10.4%。
大陸海關表示，當前國際疫情持續蔓延，世界經濟下行風險加劇，不穩定不確定因素顯著增多，中國外貿進出口面臨的困難加大。中國將持續優化口岸營商環境，支持企業開拓國際市場，努力穩定中國外貿基本盤。
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