大陸114項生態工程 防疫拚復工

中國生態環境部表示，近期生態環境部梳理出各地正在實施和即將實施的114項重大生態環境基礎設施建設和生態修復治理工程項目清單，並以中央生態環境保護督察辦公室名義致函各省（區、市）督察整改領導小組辦公室，要求在做好疫情防控前提下，積極有效推進復工復產。

新華社報導，生態環境部有關負責人表示，生態環境部近期組織對各地中央生態環境保護督察反饋問題和長江經濟帶生態環境警示片披露問題整改方案分析，按照有利於拉動市場投資、促進經濟發展、滿足民生需要的總體要求，梳理出這114項重大生態環境建設工程，並就投資落實和工程進度情況與各地分別進行了核實。

這114項重大建設工程，計畫總投資2515.4億元，截至2019年底已完成投資1249.3億元。其中包括，汙水處理設施及管網建設、黑臭水體治理、生活垃圾和危險廢物、醫療廢物處置等生態環境基礎設施建設工程項目97個；飲用水水源地、自然保護區、礦山、濕地、林地、受汙染土地等生態修復治理工程項目13個；企業新址建設、工業園區建設等企業生產經營急需、急盼的工程項目4個。目前，這些項目大多已開始復工準備、後續資金已落實，具備全面復工復產或加快推進建設的條件。

生態環境部在致函時強調，對已經開始復工復產的項目，要根據實際情況，合理調配物資和人員，盡可能恢復正常工程進度，努力達到原定計畫目標。

這位負責人表示，生態環境部將繼續加強與地方溝通，做好情況調度分析，積極推動這些項目實現復工復產或加快工程進度，實現經濟效益、環境效益和社會效益多贏。