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網瘋傳「騰訊男員工跳樓」 公司澄清造謠
大陸網路傳出一女子在深圳騰訊總部前，跪求與男友復合，更傳「騰訊一男員工辭職後跳樓」。騰訊今（14）日澄清，網傳圖片及信息是拼湊而成，嚴重造謠。其中涉及保安圍觀以及辦公樓大堂內部圖片等信息，均和騰訊無關。
鳳凰財經報導，騰訊表示，經核實，4月6日下午，該女子出現在深圳南山區軟件產業基地廣場馬路邊，行為偏激。該廣場緊鄰深圳騰訊濱海大廈辦公樓。發現情況後，騰訊工作人員上前問詢，當事人拒絕溝通和透露信息。
警方介入調查，因當事人拒絕溝通，其動機至今不詳。期間未發現任何與騰訊相關的訴求和動機。警方亦多次嘗試尋找其家人未果。
騰訊內部排查，未發現當事人有騰訊相關業務產品的消費記錄，亦未發現其有親屬在騰訊供職的記錄。騰訊稱，將對此保持關注，並保留進一步追究法律責任的權利。
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