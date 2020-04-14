任正非卸任上海華為董事 分析：二級公司掌自主權

天眼查數據顯示，上海華為技術有限公司發生工商變更，華為CEO任正非卸任公司董事，華為前董事長孫亞芳卸任公司法定代表人、董事長，由田興普接任。

澎湃新聞報導，上海華為技術有限公司前董事局陣容龐大，除了任、孫兩位外，還有華為三位現任輪值董事長徐直軍、胡厚崑、郭平，以及華為戰略研究院院長徐文偉。天眼查信息顯示，這些華為現任管理層全部卸任上海華為技術有限公司董事職位，新增田興普為董事長、董慶陽為總經理、陳志東為董事，彭中陽為監事。

上海華為技術有限公司於2001年1月16日在自貿區市場監督管理局登記成立。法定代表人孫亞芳，註冊資本人民幣2億元，公司經營範圍包括程控交換機、傳輸設備、數據通信設備、寬頻多媒體設備等，由華為技術有限公司全資控股。

華為沒有披露這次調整的具體原因。不過，有分析認為，近期華為系多家公司均更迭法定代表人和董事長，其中不少是由田興普出任的。有觀點認為，華為集團層面的董事退出二級公司董事會，有望增加二級公司的自主權。

天眼查信息顯示，田興普擔任四家公司董事長職位，分別是杭州華為通信技術有限公司、成都華為技術有限公司、北京華為數字技術有限公司以及上海華為技術有限公司。據了解，田興普曾擔任華為北京研究所所長，如今負責華為所有研發的HR部長。

針對上述調整，從人員變動信息看，本輪調整的大致邏輯應該是：把二級公司的董事調整為二級公司實際負責人，華為集團層面的董事退出二級公司，增加二級公司的自主權。

大陸獨立電信分析師付亮認為，這次調整後，華為高層將不再兼職一線，這些公司也主要由實際主管決策，高層退出，由投資口接管，這是一個正常的變動。田興普負責華為的研發管理，直接擔任了各研發分支的董事長。

華為的股權架構顯示，華為技術有限公司是華為業務運作實體，大股東華為投資控股有限公司持有其100%股權，而華為投資控股有限公司背後則是華為工會（98.96%）和任正非（1.04%）。