美的高層凍薪30％ 直至今年底

針對高層凍薪傳聞，大陸家電巨頭美的集團今（14）回應，今年面臨挑戰，為了共度時艱，美的高層在溝通後決定凍薪30%，未來會繼續聚焦業績達成。凍薪期暫定今年3月到12月。

澎湃新聞報導，消息傳出，美的集團近日下發「關於凍結高層部分薪酬的通知」，鑒於當前全球嚴峻經濟形勢，為進一步傳遞經營壓力，促進集團整體經營目標實現，現決定對高層部分薪酬實施凍結措施。

具體人員包括，集團董事長、副總裁、事業部總裁、經營單位及平台單位負責人、智能總監及集團下屬各單位一級架構負責人（19級以上），月薪30%凍結，凍結部分年底根據集團整體及單位業績達成情況再確定是否返還，執行時間暫定為2020年3月到12月。

美的集團財報顯示，2018年，美的主要高層總薪酬為人民幣4,159萬元，其中美的集團董事長方洪波的年薪為人民幣808萬元，全體2018年美的應付的職工薪酬約人民幣57.88億元。