奇葩！陸男名字為「武漢市」弟為「武漢行」 取名意義曝光
山東有個姓武的人家，最近捐款給新冠肺炎疫情嚴重的武漢，才知名字跟武漢一模一樣，哥哥是33歲的「武漢市」、堂弟叫「武漢行」，武漢市的兒子則是「武昌」。
他們三人都是在武漢爆發新冠肺炎疫情之前就已取好的名字，先前武家這一對哥倆各給武漢捐款1000元人民幣，才讓外界知道有這兩人。
上游新聞報導，4月10日，武漢市在自己的社交媒體號上曬出其身分證和二兒子武昌的出生登記證明，讓更多人發現他們的名字。武漢市說，武漢疫情發生後，他一直很壓抑，尤其是看到醫護人員犧牲的消息。現在，武漢解封了，他感到很開心，為紀念解封，有點激動，才錄了這段視頻。
武漢行說，他和堂哥武漢市在家裡都屬漢字輩，父母給其取個「行」，是希望他能成才。武漢疫情期間，他在心裡默念過很多次，武漢行，一定能行。
武漢市的二兒子一年前出生，取名叫武昌。武漢市說，「昌」字意味著繁榮昌盛，希望兒子能夠健康長大。從另一個方面講，武昌屬於武漢市，有一語雙關之義。
山東臨沂市大岭鎮東墩村村委會村幹部表示，武漢疫情發生後，武漢市和武漢行兩兄弟，各自將1000元錢交到村委會，他倆做點小生意，也不富裕，捐不了太多，捐1000元表示一下心意。但這緣分，深深的！希望哥倆和武漢一樣，越來越好！
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