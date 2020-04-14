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第一季兩岸貿易年增2％ 陸港貿易驟減17％
大陸海關總署今（14）日發布的最新數據顯示，今年第一季，大陸與台灣進出口貿易額年增2%，大陸與香港進出口貿易額年減17.3%。
數據顯示，今年第一季，兩岸貿易額為512.2億美元。其中，大陸對台灣出口124.4億美元，比去年同期上升2.3%；大陸自台灣進口387.8億美元，比去年同期上升1.9%。
從單月看，今年3月，兩岸貿易額為200.1億美元。其中，大陸對台灣出口48.8億美元，自台灣進口151.3億美元。
在大陸與香港貿易方面，今年第一季兩地進出口貿易額為516.6億美元。其中，大陸對香港出口501.1億美元，年減16.8%；大陸自香港進口15.5億美元，年減31.8%。
從單月看，今年3月，大陸與香港貿易額為215.5億美元。其中，大陸對香港出口209.8億美元，自香港進口5.7億美元。
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