第一季兩岸貿易年增2％ 陸港貿易驟減17％

大陸國家發展和改革委員會產業發展司副司長蔡榮華日前在北京表示，今年以來，汽車產業受到新冠肺炎疫情較大衝擊，但在各方共同努力下，產業復工復產已經有效展開，將很快恢復到正常軌道。

2020-04-14 01:50